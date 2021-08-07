Розкрита таємниця походження місячної води

Про те, що на Місяці є вода, вчені знають давно. Мова йде не про рідку воду, а про водяний лід. Вчені знали, що він утворюється в глибоких кратерах – туди сонячне світло не може вступити. Але його поява в інших місцях на Місяці залишалася загадкою, пише SciTechDaily.





Раніше створені комп’ютерні моделі припускали, що будь-який водяний лід, що утворюється на поверхні протягом місячної ночі, повинен швидко згоріти при появі Сонця. Вода не повинна «вижити» в таких умовах.

У новому дослідженні вчені Девідссон і Сона Хоссейні переглянули дані комп’ютерних моделей і помітили, що в них не була врахована шорсткість поверхні Місяця. Природний супутник Землі усипаний валунами, вони створюють тінисті області. Ці області повністю не зникають протягом місячного дня.

Оскільки немає щільної атмосфери для розподілу тепла по поверхні, надзвичайно холодні затінені області, де температура падає до -210 ° C, можуть бути сусідами з гарячими ділянками, вразливими до Сонця. На останніх температура досягає 120 ° C.

У міру того як Сонце рухається протягом місячного дня, поверхневий іній, який може накопичуватися в холодних затінених областях, повільно піддається впливу сонячного світла і циркулює в екзосфері Місяця. Потім молекули води знову замерзають на поверхні, накопичуючись у вигляді інею в інших холодних затінених місцях. Таким чином, вода рухається між поверхнею Місяця і тонкою місячною атмосферою.