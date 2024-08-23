Обзор зарядных станций Konner&Sohnen: самые востребованные моделей и их характеристики
Портативные электростанции Konner&Sohnen зарекомендовали себя как надежные и высококачественные устройства для обеспечения автономного электропитания в различных условиях. Их удобно использовать в разных ситуациях, как для дома (в квартирах, загородных домах), так и в офисах, небольших мастерских, на природе или же в дороге для питания бытовой техники.
Основные характеристики зарядных станций Konner&Sohnen включают:
- Наличие литий-железо-фосфатных батарей (LifePO4). Популярные зарядные станции данного бренда оснащены надежными батареями, которые отличаются высокой долговечностью и безопасностью. Эти аккумуляторные батареи обладают большим количеством циклов «заряд-разряд», нежели всем известные литий-ионные, и обеспечивают стабильную работу на протяжении длительного времени. В целом каждая портативная станция рассчитана на более, нежели 4000 циклов.
- Скорость зарядки. Некоторые зарядные станции Konner&Sohnen имеют хорошие показатели времени заряда от 0% до 100%. Достаточно несколько часов, чтобы снова использовать альтернативный источник питания при частых отключениях электропитания (аварийных, веерных, стабилизационных и т.д.). Некоторые модели зарядных станций K&S поддерживают быструю зарядку, что значительно сокращает время для полного восстановления заряда батареи.
- Большое количество выходов. Данные станции немецкого производителя оснащены множеством выходов, что позволяет одновременно подключать для использования или подзарядки различные устройства. Это и USB-порты, розетки переменного тока (AC), автомобильные разъемы. В зависимости от модели их от 6 до 11 шт.
- Возможность работы от солнечных панелей. Зарядные станции Konner&Sohnen поддерживают работу от солнечных панелей, что позволяет заряжать их от возобновляемых источников энергии. Это делает их незаменимыми для использования в условиях отсутствия доступа к стационарной электросети. Встроенные контроллеры MPPT управляют процессом зарядки станций. Их недостатков – для этого нужно отдельно приобрести портативную солнечную панель.
- Комплекс защиты. Зарядные станции K&S имеют защитный механизм, который не дает устройствам перегреться, глубоко разрядиться, генерировать скачки напряжения, ограждает от других неблагоприятных условий. Поэтому вы можете не волноваться за станцию и за подключенные к ней гаджеты.
- Чистая синусоида. Мини-электростанции обеспечивают чистую синусоиду на выходе, что особенно важно для работы подсоединенных циркуляционных насосов, холодильников, смартфонов, медицинского оборудования, компьютерной техники.
- Яркий дисплей. Все модели имеют встроенный на передней панели удобно считываемый дисплей. На нем высвечиваются данные об уровне заряда, индикаторы вентилятора, Bluetooth, Wi-fi и другие важные параметры.
- Удобство эксплуатации. Аппараты, по сравнению с бензиновыми генераторами, низкошумные, не требуют техобслуживания (замены фильтра, заправки бензином и маслом), их не нужно выносить за пределы жилища. Специальные ручки упрощают переноску станций в нужный уголок квартиры.
Рассмотрим подробнее наиболее популярные модели зарядных станций Konner&Sohnen, которые уже получили признание потребителей в Украине.
Konner&Sohnen KS 1200PS
Портативная мобильная электростанция Konner&Sohnen KS 1200PS выполняет функцию блока бесперебойного питания (ББП) на 600 Вт, который автоматически начинает свою работу при выключении основного источника электропитания. Мощность станции – 1030 Вт/ч. От нее вы сможете зарядить смартфоны, ноутбуки и другую небольшую технику (фотоаппарат, роутер, игровую приставку, дрон или мини-холодильник) общей мощностью 1200 Вт. Пиковая мощность составляет 2400 Вт. Имеются 2 розетки переменного тока, 2 USB-порта, 2 выходы Type-C и DC, встроенный фонарик, также под резиновыми заглушками разъемы для зарядки станции от сети (для этого потребуется около 2 часов) или автомобиля. Опционально можно генерировать электрику от солнечных панелей мощностью до 800 Вт. Следить за параметрами электростанции удобно как на дисплее, где отображается уровень заряда в процентах, а также остаточная емкость батареи в Вт/ч, так и через приложение на смартфоне. Также на дисплее или в приложении можно видеть текущее потребление через различные выходы. Предусмотрена защита от перегрузки.
Konner&Sohnen KS 2400PS
Электростанция портативная Konner&Sohnen KS 2400PS. Основные технические характеристики данной станции такие: емкость аккумулятора – 2240 Вт/ч, номинальная мощность 2400 Вт, максимальная – 4800 Вт. Сбалансированное соотношение емкости и мощности, габаритов (409×299×307 мм) и веса (25.9 кг) делает станцию подходящей для большинства бытовых задач, перемещения на разные объекты. Это уже полноценный источник электричества для целой квартиры или дома. С ее помощью вы сможете заряжать не только мелкую технику – телефоны, планшеты и фонарики, но и более мощную, такую как телевизор, фен для волос, стиральную машину, холодильник. Есть 4 розетки на 220 В, 2 выхода USB-A и Type-C, выход на 12 В. Станция KS 2400PS восстанавливает свою емкость от сети в течение 2 часов.
Основной изюминкой данной модели является возможность увеличения емкости за счет подключения дополнительных батарей. Соответственно, можно обеспечить электропитанием не просто основные электроприборы, а всю квартиру или дом, офисное помещение. 2 гнезда для подключения дополнительных аккумуляторных батарей (каждой по 2400 Вт) позволяют увеличить возможности станции в 3 раза.
Ну и вторая, хотя и не менее важная, особенность – это возможность подключать солнечные панели и получать до 1000 Вт солнечной энергии, для чего предусмотрены 2 разъема XT60 (по 500 Вт).
Konner&Sohnen KS 3000PS
Электростанция Konner&Sohnen KS 3000PS – наиболее мощная (3000 Вт), из представленных в данном обзоре, имеет коэффициент полезного действия 90% и высокий ресурс аккумулятора (до 6000 циклов). Также работает в режиме источника бесперебойного питания, что очень удобно, если электроэнергию могут отключить неожиданно. Существенная емкость аккумулятора (3072 Вт/ч) позволяет обеспечивать питание множества устройств одновременно. Для этого есть 4 порта USB Type-A (Х), 1 USB Type-C (X), 3 розетки 220V (X), 2 DC 12V.
Данная станция позволяет зарядить смартфон 320 раз, обеспечить работу вай-фай роутера в течение 13 суток, телевизора более чем 2 суток, запитывать кондиционер или стиральную машину более 4 часов.
Система поддержки солнечных панелей, как и в модели 2400 обеспечивает автономность в условиях отсутствия стационарной сети. Поступление от солнечных панелей до 1.65 кВт, соответственно за 2 часа можно обеспечить заряд станции до 80%. Из особенностей электростанции – есть встроенный LED-фонарик, небольшой дисплей, транспортировочные колеса и удобная ручка для перевозки. Для полной зарядки от сети потребуется 4-5 часов.
KS 3000PS разработана с учетом совместимости с генераторами, что делает ее максимально универсальной в различных ситуациях. Сама станция комфортна в эксплуатации, поскольку почти бесшумна во время работы.
Хочется добавить, что Konner&Sohnen предлагает достаточно широкий ассортимент складных солнечных панелей, выполненных в форме кейсов, которые укомплектованы переходниками, в том числе для подключения к зарядным станциям. Благодаря солнечным панелям ваша зарядная станция превращается в миниэлектростанцию и делает ваше жилище независимым от централизованной системы электроснабжения.
Итоги
Обзор зарядных станций Konner&Sohnen поможет вам определиться с выбором оптимального оборудования для квартиры или для офиса. Время непрерывной работы оборудования зависит от общей мощности подключенных электроприборов, времени их использования. С покупкой мини-станции Konner&Sohnen вы легко адаптируетесь к частым отключениям света, практически не замечая его отсутствия. Зарядные станции от немецкого производителя с продуманным дизайном и функционалом заслуживают вашего внимания. Нужно всего лишь выбрать модель, которая подойдет именно вам.
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