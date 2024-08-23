Обзор зарядных станций Konner&Sohnen: самые востребованные моделей и их характеристики

Портативные электростанции Konner&Sohnen зарекомендовали себя как надежные и высококачественные устройства для обеспечения автономного электропитания в различных условиях. Их удобно использовать в разных ситуациях, как для дома (в квартирах, загородных домах), так и в офисах, небольших мастерских, на природе или же в дороге для питания бытовой техники.

Основные характеристики зарядных станций Konner&Sohnen включают:

Наличие литий-железо-фосфатных батарей (LifePO4). Популярные зарядные станции данного бренда оснащены надежными батареями, которые отличаются высокой долговечностью и безопасностью. Эти аккумуляторные батареи обладают большим количеством циклов «заряд-разряд», нежели всем известные литий-ионные, и обеспечивают стабильную работу на протяжении длительного времени. В целом каждая портативная станция рассчитана на более, нежели 4000 циклов.

Скорость зарядки. Некоторые зарядные станции Konner&Sohnen имеют хорошие показатели времени заряда от 0% до 100%. Достаточно несколько часов, чтобы снова использовать альтернативный источник питания при частых отключениях электропитания (аварийных, веерных, стабилизационных и т.д.). Некоторые модели зарядных станций K&S поддерживают быструю зарядку, что значительно сокращает время для полного восстановления заряда батареи.

Большое количество выходов. Данные станции немецкого производителя оснащены множеством выходов, что позволяет одновременно подключать для использования или подзарядки различные устройства. Это и USB-порты, розетки переменного тока (AC), автомобильные разъемы. В зависимости от модели их от 6 до 11 шт.

Возможность работы от солнечных панелей. Зарядные станции Konner&Sohnen поддерживают работу от солнечных панелей, что позволяет заряжать их от возобновляемых источников энергии. Это делает их незаменимыми для использования в условиях отсутствия доступа к стационарной электросети. Встроенные контроллеры MPPT управляют процессом зарядки станций. Их недостатков – для этого нужно отдельно приобрести портативную солнечную панель.

Комплекс защиты. Зарядные станции K&S имеют защитный механизм, который не дает устройствам перегреться, глубоко разрядиться, генерировать скачки напряжения, ограждает от других неблагоприятных условий. Поэтому вы можете не волноваться за станцию и за подключенные к ней гаджеты.

Чистая синусоида. Мини-электростанции обеспечивают чистую синусоиду на выходе, что особенно важно для работы подсоединенных циркуляционных насосов, холодильников, смартфонов, медицинского оборудования, компьютерной техники.

Яркий дисплей. Все модели имеют встроенный на передней панели удобно считываемый дисплей. На нем высвечиваются данные об уровне заряда, индикаторы вентилятора, Bluetooth, Wi-fi и другие важные параметры.

Удобство эксплуатации. Аппараты, по сравнению с бензиновыми генераторами, низкошумные, не требуют техобслуживания (замены фильтра, заправки бензином и маслом), их не нужно выносить за пределы жилища. Специальные ручки упрощают переноску станций в нужный уголок квартиры.

Рассмотрим подробнее наиболее популярные модели зарядных станций Konner&Sohnen, которые уже получили признание потребителей в Украине.

Konner&Sohnen KS 1200PS

Портативная мобильная электростанция Konner&Sohnen KS 1200PS выполняет функцию блока бесперебойного питания (ББП) на 600 Вт, который автоматически начинает свою работу при выключении основного источника электропитания. Мощность станции – 1030 Вт/ч. От нее вы сможете зарядить смартфоны, ноутбуки и другую небольшую технику (фотоаппарат, роутер, игровую приставку, дрон или мини-холодильник) общей мощностью 1200 Вт. Пиковая мощность составляет 2400 Вт. Имеются 2 розетки переменного тока, 2 USB-порта, 2 выходы Type-C и DC, встроенный фонарик, также под резиновыми заглушками разъемы для зарядки станции от сети (для этого потребуется около 2 часов) или автомобиля. Опционально можно генерировать электрику от солнечных панелей мощностью до 800 Вт. Следить за параметрами электростанции удобно как на дисплее, где отображается уровень заряда в процентах, а также остаточная емкость батареи в Вт/ч, так и через приложение на смартфоне. Также на дисплее или в приложении можно видеть текущее потребление через различные выходы. Предусмотрена защита от перегрузки.

Konner&Sohnen KS 2400PS

Электростанция портативная Konner&Sohnen KS 2400PS. Основные технические характеристики данной станции такие: емкость аккумулятора – 2240 Вт/ч, номинальная мощность 2400 Вт, максимальная – 4800 Вт. Сбалансированное соотношение емкости и мощности, габаритов (409×299×307 мм) и веса (25.9 кг) делает станцию подходящей для большинства бытовых задач, перемещения на разные объекты. Это уже полноценный источник электричества для целой квартиры или дома. С ее помощью вы сможете заряжать не только мелкую технику – телефоны, планшеты и фонарики, но и более мощную, такую как телевизор, фен для волос, стиральную машину, холодильник. Есть 4 розетки на 220 В, 2 выхода USB-A и Type-C, выход на 12 В. Станция KS 2400PS восстанавливает свою емкость от сети в течение 2 часов.

Основной изюминкой данной модели является возможность увеличения емкости за счет подключения дополнительных батарей. Соответственно, можно обеспечить электропитанием не просто основные электроприборы, а всю квартиру или дом, офисное помещение. 2 гнезда для подключения дополнительных аккумуляторных батарей (каждой по 2400 Вт) позволяют увеличить возможности станции в 3 раза.

Ну и вторая, хотя и не менее важная, особенность – это возможность подключать солнечные панели и получать до 1000 Вт солнечной энергии, для чего предусмотрены 2 разъема XT60 (по 500 Вт).

Konner&Sohnen KS 3000PS

Электростанция Konner&Sohnen KS 3000PS – наиболее мощная (3000 Вт), из представленных в данном обзоре, имеет коэффициент полезного действия 90% и высокий ресурс аккумулятора (до 6000 циклов). Также работает в режиме источника бесперебойного питания, что очень удобно, если электроэнергию могут отключить неожиданно. Существенная емкость аккумулятора (3072 Вт/ч) позволяет обеспечивать питание множества устройств одновременно. Для этого есть 4 порта USB Type-A (Х), 1 USB Type-C (X), 3 розетки 220V (X), 2 DC 12V.

Данная станция позволяет зарядить смартфон 320 раз, обеспечить работу вай-фай роутера в течение 13 суток, телевизора более чем 2 суток, запитывать кондиционер или стиральную машину более 4 часов.

Система поддержки солнечных панелей, как и в модели 2400 обеспечивает автономность в условиях отсутствия стационарной сети. Поступление от солнечных панелей до 1.65 кВт, соответственно за 2 часа можно обеспечить заряд станции до 80%. Из особенностей электростанции – есть встроенный LED-фонарик, небольшой дисплей, транспортировочные колеса и удобная ручка для перевозки. Для полной зарядки от сети потребуется 4-5 часов.

KS 3000PS разработана с учетом совместимости с генераторами, что делает ее максимально универсальной в различных ситуациях. Сама станция комфортна в эксплуатации, поскольку почти бесшумна во время работы.

Хочется добавить, что Konner&Sohnen предлагает достаточно широкий ассортимент складных солнечных панелей, выполненных в форме кейсов, которые укомплектованы переходниками, в том числе для подключения к зарядным станциям. Благодаря солнечным панелям ваша зарядная станция превращается в миниэлектростанцию и делает ваше жилище независимым от централизованной системы электроснабжения.

Итоги

Обзор зарядных станций Konner&Sohnen поможет вам определиться с выбором оптимального оборудования для квартиры или для офиса. Время непрерывной работы оборудования зависит от общей мощности подключенных электроприборов, времени их использования. С покупкой мини-станции Konner&Sohnen вы легко адаптируетесь к частым отключениям света, практически не замечая его отсутствия. Зарядные станции от немецкого производителя с продуманным дизайном и функционалом заслуживают вашего внимания. Нужно всего лишь выбрать модель, которая подойдет именно вам.