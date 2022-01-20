Xiaomi готує абсолютно нову серію смартфонів: що вже відомо

Xiaomi розширить свій портфель абсолютно новою серією пристроїв. GSMinfo вирішило розібратись, що вони запропонують.





У Xiaomi є смартфон для всіх – принаймні теоретично

Під час перегляду пропозиції Xiaomi у будь кого може запаморочиться голова. Виробник може представити один і той самий смартфон на різних ринках під абсолютно різними назвами. Прикладів можна наводити безліч. Проте, ймовірно, це добре продумана стратегія, яка дозволяє бренду досягати відмінних результатів продажів , також і в Україні.

Завдяки багатій пропозиції з урахуванням кожного ринку, виробник може розробити кожну цінову полицю та охопити величезну кількість клієнтів своїми пропозиціями. У поєднанні з часто нищівно привабливими цінами це відкриває йому двері, щоб зайняти лідируючі позиції в сегменті смартфонів у глобальній перспективі. Наприкінці 2021 року Xiaomi оголосила, що хоче стати номером один протягом трьох років.

Це смілива, але більш ніж здійсненна заява, навіть якщо виробнику ставитимуть палки в колеса. Минулого року компанію звинуватили у співпраці з китайськими військовими, а також у цензурі контенту. В обох випадках було знято ці абсурдні звинувачення, хоча вони могли негативно вплинути на імідж бренду.

У Xiaomi занадто мало смартфонів, тому вона готує нову серію

Виробник наповнює ринок смартфонами як власного бренду, тобто Xiaomi ( без нотки «Mi» ), так і POCO і Redmi (і донедавна Black Shark ). Список серій пристроїв дуже довгий, і незабаром його поповнить ще одне сімейство.

Відомий і шанований інформатор Digital Chat Station повідомляє, що Xiaomi створює нову серію смартфонів – Redmi L19. Це досить… дивне ім’я, але для його просування та хорошого продажу потрібно лише трохи часу та маркетингу. Тим більше, що серії буде чим спокусити клієнтів, у тому числі з більшими очікуваннями.

Згідно з інформацією Digital Chat Station, перший смартфон серії Redmi L19 буде оснащений РК-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ з круглим отвором камери в центрі верхньої частини екрану, а також екраном з частотою 120 Гц.

Таким чином, зчитувач відбитків пальців не буде інтегрований з екраном, а буде на бічній кромці, яка буде плоскою, як, наприклад, в Redmi Note 11 Pro . Усередині смартфона компанія планує розмістити Qualcomm Snapdragon з модемом 5G і акумулятором ємністю 5000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 67 Вт.

Більше того, Digital Chat Station повідомляє , що зарядка 67 Вт стане стандартним рішенням для смартфонів Xiaomi нижнього сегменту. Багато клієнтів, безсумнівно, будуть задоволені цим, оскільки все ще потрібна часта підзарядка, оскільки час роботи все ще залишає бажати кращого.

Коли Xiaomi анонсує нову серію своїх смартфонів, невідомо, але ми обов’язково дізнаємося більше про них ще до офіційної прем’єри – виробник навряд чи цього уникне.

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