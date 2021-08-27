Xiaomi Mi TV 5X: представлені 4K-телевізори за доступною ціною

Сьогодні Xiaomi провела свій щорічний захід Smarter Living, на якому представила Mi TV 5X. Телевізор доступний з екранами трьох різних розмірів: 43 дюйма, 50 і 55 дюймів, пише XDA Developers.





Всі три телевізори нової серії поставляються з панелями 4K (3840×2160 пікселів). Вони підтримують технології Dolby Vision і HDR10 +, мають безрамковий дизайном. Співвідношення екрану до корпусу у наймолодшій моделі – 95,4%, у середній – 95,9%, старшої – 96,6%. 10-бітна панель охоплює 94% колірної гами DCI-P3.

Що стосується звуку, Mi TV 5X оснащений стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos і DTS-HD. Більші 50-дюймові і 55-дюймові варіанти мають динаміки потужністю 40 Вт, в той час як у 43-дюймової моделі потужність динаміків становить 30 Вт. В телевізорах є мікрофони дальнього поля з підтримкою Google Assistant.

Mi TV 5X підтримує HDMI 2.1 з eARC, а також Bluetooth 5.0 і двохдіапазонний Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac. Є три порти HDMI, два порти USB-A, порт Ethernet, оптичний і AV-вхід, а також роз’єм для навушників 3,5 мм.

Телевізори оснащені 64-бітовим чотирьохядерним блоком SPU з ядрами Cortex-A55 і графічним процесором Mali G52 MP2. На борту є 2 ГБ оперативної пам’яті і 16 ГБ пам’яті. Xiaomi стверджує, що затримка введення становить 6,5 мс при розширенні 4K і 60 Гц. Як і всі телевізори Mi TV, модель нової серії працюють під управлінням PatchWall поверх Android TV 10.

Продажі почнуться з 7 вересня, поки відомі ціни для Індії: