Користувачі iPhone 14 Pro Max скаржаться на вигоряння екрану

У соцмережах почали з’являтися скарги на екран, що вигорів від користувачів iPhone 14 Pro Max. Про це повідомляє китайське видання MyDrivers.

Як доказ сайт наводить кілька фотографій, на яких видно дефект екрану. Зважаючи на все, у всіх випадках причиною проблеми стала функція Always on Display, через яку на екрані залишилося залишкове зображення від годинника і вікна Dynamic Island.

Завдяки Always on Display на екрані iPhone перманентно відображаються деякі віджети на зразок годинника. З часом пікселі, що використовуються для відображення віджетів, втрачають ряд своїх властивостей і починають залишати ледь помітний контур цифр або іконок.

MyDrivers пише, що вигоряння пікселів в OLED-екранах через Always on Display є широкою проблемою, яка охоплює не лише пристрої Apple.