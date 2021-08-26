Xiaomi викрили в уповільненні зарядки смартфонів

Xiaomi обмежить власників смартфонів, що використовують неоригінальні акумулятори. Про це повідомляє видання XDA Developers.





Фахівці медіа виявили нову функцію в фірмовому додатку Mi Security під номером 5.6.0. Вивчивши apk-файл, журналісти знайшли згадку функції обмеження роботи зарядки смартфона. У разі якщо на телефон буде встановлено неоригінальний акумулятор, то система викриє господаря гаджета в неофіційному ремонті і попередить його про це. Зокрема, з’явиться повідомлення «Використання неавторизованих акумуляторів може призвести до здуття, перегріву і витоку».

Як виявилося, крім повідомлення система також сповільнить швидкість зарядки смартфона, переключивши її на мінімальну. Це буде зроблено з метою, щоб знизити ризик перегріву або загоряння неоригінального компонента.

За словами авторів, поки що обмеження стосується тільки смартфонів Xiaomi Mi 9, Mi 10 і Mi 10 Pro. На даний момент нове обмеження працює тільки в Китаї.

Нові заходи Xiaomi, ймовірно, пов’язані з бажанням обмежити кількість випадків неофіційного ремонту смартфонів. Були випадки, коли через швидку зарядку неоригінальні батареї телефони виходили з ладу.