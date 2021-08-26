Xiaomi викрили в уповільненні зарядки смартфонів
Xiaomi почала сповільнювати швидкість зарядки смартфонів після неофіційного ремонту
Xiaomi обмежить власників смартфонів, що використовують неоригінальні акумулятори. Про це повідомляє видання XDA Developers.
Фахівці медіа виявили нову функцію в фірмовому додатку Mi Security під номером 5.6.0. Вивчивши apk-файл, журналісти знайшли згадку функції обмеження роботи зарядки смартфона. У разі якщо на телефон буде встановлено неоригінальний акумулятор, то система викриє господаря гаджета в неофіційному ремонті і попередить його про це. Зокрема, з’явиться повідомлення «Використання неавторизованих акумуляторів може призвести до здуття, перегріву і витоку».
Як виявилося, крім повідомлення система також сповільнить швидкість зарядки смартфона, переключивши її на мінімальну. Це буде зроблено з метою, щоб знизити ризик перегріву або загоряння неоригінального компонента.
За словами авторів, поки що обмеження стосується тільки смартфонів Xiaomi Mi 9, Mi 10 і Mi 10 Pro. На даний момент нове обмеження працює тільки в Китаї.
Нові заходи Xiaomi, ймовірно, пов’язані з бажанням обмежити кількість випадків неофіційного ремонту смартфонів. Були випадки, коли через швидку зарядку неоригінальні батареї телефони виходили з ладу.
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