Названо головну причину відмови зарядки смартфонів

Головною причиною відмови зарядки смартфона може бути дрібне сміття, яке потрапило в порт телефону. Про це повідомляє видання CNet.





“На зарядному порту вашого телефону немає кришок, а це означає, що він піддається впливу кожної частинки пилу, бруду та сміття, з якими стикається“, – зазначили фахівці. Крихітні частинки пилу можуть накопичуватися в роз’єм телефону багато місяців і років, а потім заважати нормальній зарядці пристрою.

Журналісти назвали пил у зарядному розніманні смартфона однією з найдрібніших неполадок, яку можна усунути без ремонту пристрою. Для прочистки гаджета автори рекомендували використовувати палички з дерева та пластику, оскільки вони – на відміну від металевих предметів – не завдадуть шкоди девайсу.

«Врешті-решт ви почнете звільняти ущільнене сміття і можете витягнути матеріал з порту. Це приємний процес і ви можете бути здивовані тим, скільки сміття там насправді знаходиться», — йдеться у повідомленні. Якщо цей спосіб не допоміг, фахівці рекомендували звернутися за допомогою до сервісного центру.