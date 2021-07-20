Як себе вести при дзвінку від співробітника банку, щоб не потрапити на вудку шахраїв

Через збільшення кількості випадків шахрайства із застосуванням фальшивих дзвінків від співробітників банку важливо знати, як себе вести при телефонній розмові. Правильна тактика поведінки дозволить швидко виявити шахрая і не надати йому дані, які дозволяти обікрасти вас.





Дієві методики поведінки

Зараз практично кожна людина в світі так чи інакше співпрацює з банківськими установами, чим активно користуються шахраї. Вони розуміють – користувач банку завжди боїться, що з його вкладеннями, зарплатою або депозитами, які зберігаються на рахунках фінустанови, щось трапиться, тому практично завжди вислуховують інформацію від представників банківських компаній. Представляючись особами, пов’язаними з фінустановами, злочинці користуються довірливістю людей і виманюють у них особисті дані, щоб потім зламати рахунки і вкрасти гроші.

Існує кілька ліній поведінки, які дозволять не пропустити реальну інформацію від банку, але при цьому вирахувати шахрая.

Аналіз. Цей метод передбачає холоднокровність і спокій – потрібно уважно аналізувати вхідну інформацію на предмет звичайних прийомів шахраїв. Співробітники банку ніколи не стануть вимагати особисту інформацію (включаючи пін-коди, паролі, дані карти), відправляти СМС вам на телефон і просити продиктувати код. Якщо співрозмовник зажадав їх у вас – перед вами шахрай, слід перервати розмову і відразу ж повідомити номер на «гарячу лінію» вашого банку. Метод підійде досвідченим користувачам банківських продуктів, яких не заплутають панічні затвердження шахраїв про те, що рахунок зламують, гроші крадуть і інші запевнення, покликані налякати людину. Перевірка. Ідеальна стратегія поведінки для недосвідчених користувачів, а також людей у віці. Якщо вам подзвонив представник банку, то слід з’ясувати причину дзвінка, покласти трубку і передзвонити на реальну «гарячу лінію» вашої фінустанови. Це дозволить відразу ж перевірити ще раз інформацію і уникнути втрати грошей. Робити це слід навіть у тому випадку, якщо на іншому кінці дроту кажуть, що дзвінок переривати не можна, тому що в цей момент у вас списують гроші.

Обидва варіант дозволять швидко відсіяти шахраїв, але при цьому не пропустити реальних новин від банку.