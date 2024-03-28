Вийшов смартфон розроблений для пенсіонерів

Японська компанія Sharp представила вкрай незвичайний смартфон Basio Active 2. Пристрій отримав старомодний дизайн із трьома кнопками, захищений корпус, кілька незвичних функцій і актуальну ОС.

Цільова аудиторія цього смартфона – пенсіонери. Стареньким буде звичніше користуватися девайсом з кнопками, вважає виробник. Basio Active 2 захищений від води і пилу за стандартом IP68, а також за військовим стандартом MIL-STD-810H. Передбачається, що люди похилого віку часто кидатимуть смартфон, тому йому потрібен ударостійкий корпус. Також новинку можна мити під водою з милом і протирати спиртом.

У Basio Active 2 є функція запису дзвінків. Вона автоматично вмикається, якщо людині телефонує невідомий номер. Пенсіонер зможе довести свій діалог із шахраями, якщо той відбудеться. Також є опція швидкого додавання сумнівних контактів до чорного списку.

Щоб очі дорослого користувача не напружувалися, смартфон отримав особливу прошивку з великими іконками і шрифтом на базі сучасного Android 14. Ще з сучасного у Basio Active 2 є бічний сканер відбитків пальців, підтримка 5G і eSIM. Збоку передбачена кнопка, що відповідає за голосовий пошук в інтернеті.

Характеристики Sharp Basio Active 2:

Екран: 5,7 дюйма, IPS, HD+, 60 Гц;

Процесор: Snapdragon 695;

Пам’ять: 4+64 ГБ;

Камери: основна 50 Мп, фронтальна 8 Мп;

Батарея: 4000 мАг;

ОС: Android 14;

Інше: NFC, Wi-Fi 5, FM-радіо, eSIM, USB Type-C, 5G.

Смартфон уже продається в Японії за ціною 41 800 єн (12 000 гривень). Поки неясно, чи буде новинка доступна в інших країнах.