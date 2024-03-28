Hardnews

Вийшов смартфон розроблений для пенсіонерів

28.03.2024
Basio Active 2.

Японська компанія Sharp представила вкрай незвичайний смартфон Basio Active 2. Пристрій отримав старомодний дизайн із трьома кнопками, захищений корпус, кілька незвичних функцій і актуальну ОС.

Цільова аудиторія цього смартфона – пенсіонери. Стареньким буде звичніше користуватися девайсом з кнопками, вважає виробник. Basio Active 2 захищений від води і пилу за стандартом IP68, а також за військовим стандартом MIL-STD-810H. Передбачається, що люди похилого віку часто кидатимуть смартфон, тому йому потрібен ударостійкий корпус. Також новинку можна мити під водою з милом і протирати спиртом.

Basio Active 2

У Basio Active 2 є функція запису дзвінків. Вона автоматично вмикається, якщо людині телефонує невідомий номер. Пенсіонер зможе довести свій діалог із шахраями, якщо той відбудеться. Також є опція швидкого додавання сумнівних контактів до чорного списку.

Щоб очі дорослого користувача не напружувалися, смартфон отримав особливу прошивку з великими іконками і шрифтом на базі сучасного Android 14. Ще з сучасного у Basio Active 2 є бічний сканер відбитків пальців, підтримка 5G і eSIM. Збоку передбачена кнопка, що відповідає за голосовий пошук в інтернеті.

Характеристики Sharp Basio Active 2:

  • Екран: 5,7 дюйма, IPS, HD+, 60 Гц;
  • Процесор: Snapdragon 695;
  • Пам’ять: 4+64 ГБ;
  • Камери: основна 50 Мп, фронтальна 8 Мп;
  • Батарея: 4000 мАг;
  • ОС: Android 14;
  • Інше: NFC, Wi-Fi 5, FM-радіо, eSIM, USB Type-C, 5G.

Смартфон уже продається в Японії за ціною 41 800 єн (12 000 гривень). Поки неясно, чи буде новинка доступна в інших країнах.

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28.03.2024
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