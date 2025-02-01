Названо кращі смартфони за свої гроші на січень 2025 року

Авторитетний портал TechRadar опублікував свій рейтинг найкращих смартфонів для широкого загалу на кінець січня 2025 року.

Перше місце у списку посів Google Pixel 8a, який експерти назвали найбільш збалансованим Android-смартфоном завдяки вдалому поєднанню ціни та продуктивності.

На другому місці розташувався OnePlus 12R, який отримав звання найбільш автономного смартфона в рейтингу. Крім того, він відрізняється високою швидкістю роботи завдяки потужному процесору Snapdragon 8 Gen 2.

Трійку лідерів замикає Nothing Phone (2a), який потрапив до топу завдяки своїй привабливій ціні та оригінальному дизайну. Водночас, CMF Phone 1, хоч і має більш скромні характеристики, пропонується за ще нижчою ціною.

У бюджетній категорії до 200 доларів лідером став Moto G (2025), який вирізняється гідною автономністю та якісними камерами. Шанувальникам Samsung експерти рекомендують звернути увагу на Galaxy A35, який може похвалитися стабільною операційною системою, функціями на основі штучного інтелекту та якісною збіркою.

Для тих, хто прагне максимальної економії, чудовим вибором стане Google Pixel 6a. Незважаючи на свій вік, він залишається досить швидким та функціональним смартфоном. Єдиним представником iPhone у рейтингу став iPhone SE (2022), який поєднує компактний розмір та високу продуктивність. Завершує список найкращих бюджетних смартфонів OnePlus Nord N30.