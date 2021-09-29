Названий спосіб продовжити час роботи телефону

Провідний розробник мобільного ПЗ Юрій Шарлай розповів про те, як продовжити час роботи телефону. За його словами, в цьому допомагає режим енергозбереження.





Шарлай назвав режим енергозбереження способом продовжити роботу гаджетів. Однак фахівець попередив, що не варто весь час тримати цю функцію включеною. Режим енергозбереження не передбачає роботу програм, які утримують пристрій в мережі і уповільнює такі бездротові з’єднання, як мобільний інтернет, Wi-Fi, GPS і Bluetooth.

«Режим енергозбереження може негативно вплинути на роботу пристрою, якщо у користувача встановлені живі шпалери і численні віджети, якщо користувачеві важливо, щоб пристрій постійно синхронізував контакти, акаунти і різні сервіси», – пояснив експерт.

При цьому режим енергозбереження продовжує життя акумулятора гаджета, якщо рівень його заряду не опускається нижче 30 відсотків. Щоб не спостерігати за цим показником постійно, можна задати відповідні налаштування.

«Таким чином, коли включається цей режим, це сигнал, що найближчим часом пора поставити пристрій на зарядку. А коли ви поставите пристрій на зарядку, режим енергозбереження автоматично відключиться », – уклав Шарлай.