Xiaomi готує кросовер у стилі Ferrari: покажуть вже восени

У червні на дорогах Китаю помітили камуфльований кросовер від Xiaomi. Незважаючи на те що повний вигляд моделі ще невідомий, її пропорції нагадують Ferrari Purosangue. Ентузіасти, які хотіли знати, який же вигляд має новинка, зробили власні фанатські рендери. У мережі з’явилася інформація про те, що офіційна презентація моделі може відбутися наприкінці жовтня.

Кодова назва новинки – MX11. Раніше вважалося, що машину покажуть наступного року, писав CarNewsChina. Однак наприкінці жовтня компанія проведе конференцію, в рамках якої покаже кілька нових продуктів. Під завісу заходу, як очікується, і представлять новий електрокар бренду. Силует автомобіля нагадує купе-кросовер. В очі кидається довга передня частина. На даху автомобіля можна помітити лідар.

MX11

Можливо, обриси машини не просто так мають схожість із Ferrari. Перша модель Xiaomi, седан SU7, позиціонувалася як “автомобіль мрії для широких мас”. Тобто преміум-клас за відносно доступною ціною. Кросовер MX11, ймовірно, належатиме до тієї ж категорії.

Говорити що-небудь про технічне оснащення автомобіля поки що зарано. Можливо, варто чекати таких самих характеристик, що й у найпотужнішого SU7. Це, нагадаємо, 673 к. с. і 838 Н-м крутного моменту, 2,78 секунди до сотні, максимальна швидкість – 265 км/год. Крім того, МХ11, схоже, матиме вельми хорошу аеродинаміку. Нижче представлені рендери МХ11, зроблені ентузіастами: