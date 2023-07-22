Названі найкращі смартфони липня вартістю до 10 тисяч гривень

Редакція порталу GSMinfo склала добірку із п’яти кращих смартфонів липня вартістю до 10 тисяч гривень.

Infinix Note 30

Infinix Note 30 у версії 8/128 ГБ пропонується в Україні за ціною в 7999 гривень. Смартфон може похвалитися наявністю додаткової захисної плівки в комплекті, IPS-екраном на 6,78 дюйми з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц.

За продуктивність новинки відповідає чіп MediaTek Helio G99. Основна камера на 64 Мп доповнена датчиком глибини на 2 Мп, а також ШІ-модулем. Селфі-камера отримала роздільну здатність 16 Мп. Смартфон отримав стереодинаміки JBL, швидку зарядку потужністю 45 Вт та акумулятор на 5000 мАг.

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам’яті продається в Росії за ціною від 6960 гривень. За ці гроші смартфон пропонує AMOLED-екран на 6,67 дюйми з роздільною здатністю Full HD+ та частотою 120 Гц, чіп Snapdragon 685, основну камеру на 50 Мп, доповнену ультраширококутним сенсором на 8 Мп та макрокамерою на 2 Мп. Фронтальний датчик отримав роздільну здатність 13 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує заряджання потужністю 33 Вт.

Tecno Camon 20 Pro

При вартості в 9999 гривень Tecno Camon 20 Pro отримав AMOLED-екран на 6,67 дюйми роздільною здатністю Full HD+ і частотою 120 Гц, чіп Helio G99 і схожий на Infinix Note 30 набір камер.

Відрізняються пристрої селфі-камерою, яка Tecno представлена ​​датчиком з роздільною здатністю 32 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує заряджання потужністю 33 Вт.

Realme 10

На другому місці опинився Realme 10 з пам’яттю 8/128 ГБ і вартістю від 7987 гривень. Пристрій має компактний 6,4-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і частотою 90 Гц, проте нижня рамка екрана помітно вище, ніж у конкурентів.

У Realme 10 стоять чіп Helio G99, основна камера на 50 Мп та фронтальний датчик на 16 Мп. Акумулятор на 5000 мАч підтримує заряджання потужністю 33 Вт.

Poco X5 5G

Нарешті, найкращим смартфоном липня за ціною до 10 тисяч гривень визнаний Poco X5 5G у версії 6/128 ГБ. Багато в чому характеристики пристрою ідентичні Redmi Note 12. Ключовою відмінністю є продуктивніший чіп Snapdragon 695 з підтримкою 5G.