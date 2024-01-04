Xiaomi розкрила дату світової презентації Redmi Note 13

Одна з найпопулярніших лінійок смартфонів Xiaomi добереться до глобального ринку вже 15 січня. Так, це ті самі девайси Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro і Redmi Note 13 Pro+, які вийшли в Китаї ще у вересні.

Судячи з усього, глобалки не відрізнятимуться за характеристиками від тих пристроїв, які Xiaomi для свого домашнього ринку. Нагадаємо, гаджети можуть похвалитися основною камерою на 200 Мп, 6,67-дюймовими OLED-дисплеями з частотою оновлення 120 Гц, підтримкою швидкого заряджання до 120 Вт, вологозахистом і багатьом іншим.

Топові пристрої серії також оснащені 4-нм чипсетами: у Redmi Note 13 Pro встановлено Snapdragon 7s Gen 2, а в Redmi Note 13 Pro+ – MediaTek Dimensity 7200 Ultra.

Можливо, Xiaomi все-таки трохи змінить специфікації пристроїв, випустивши версії з більшою кількістю оперативної або вбудованої пам’яті. Найімовірніше, бренд поділитися іншими подробицями про новинки найближчими днями.