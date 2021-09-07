Названо кращі моделі смартфонів Xiaomi до 9000 гривень в 2021 році

Асортимент китайської компанії Xiaomi в сегменті до 9000 гривень переповнений якісними моделями, з яких важко вибрати одну. Щоб не помилитися з апаратом, треба чітко розуміти його особливості та недоліки, але для цього потрібно ретельно проаналізувати девайс. Час на це є не у всіх, тут на допомогу і приходимо ми. Зустрічайте – топ 5 смартфонів Xiaomi до 9 тисяч в 2021 році.





№5 – Redmi Note 10

Телефон укомплектований класною 6.43-дюймовою Super AMOLED панеллю, яка шикарно підходить для споживання медіаконтенту. Іншою перевагою гаджета є досить спритний процесор Snapdragon 678. Його вистачає і для ігор, і для елементарних завдань. Фотоможливості представлені квадрокамерою 48 + 8 + 2 + 2 МП, а за автономність відповідає АКБ ємністю 5000 мАг з 33-ватною швидкою зарядкою.

№4 – Poco M3 Pro

Poco M3 Pro – ще один класний телефон від китайців. У нього продуктивний процесор Dimensity 700, що вибиває в AnTuTu 315 тисяч балів і 6.5-дюймовий IPS дисплей з підвищеною частотою оновлення. Також є батарея ємністю 5000 мАг з 18-ватною швидкою зарядкою, потрійна камера 48 + 2 + 2 МП і стильний корпус.

№3 – Poco M3 Pro

Mi11 Lite побудований на базі Snapdragon 732G і має 6.55-дюймову AMOLED матрицю з підвищеною частотою оновлення 90 Гц. Інша особливість апарату – стильний корпус з незвичайним оформленням блоку основної камери 64 + 8 + 5 МП. За автономність пристрою відповідає батарея ємністю 4250 мАг з 33-ватною швидкою зарядкою. Також у нього є гучні і об’ємні стереодинаміки.



№2 – Poco X3 Pro

Ще один добротний апарат від Xiaomi. Під капотом наступника торішнього хіта знаходиться Snapdragon 860. Це біляфлагманський чіпсет, який видає в AnTuTu 560 тисяч балів. Це більше, ніж у будь-якій іншій моделі за аналогічною вартістю. Серед інших переваг девайса: стереодинаміки, 6.67-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц і акумулятор ємністю 5160 мАг.

№1 – Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro – найдешевший смартфон на ринку з 120-герцовою Super AMOLED панеллю. Її діагональ тут становить 6.67 дюймів. При споживанні медіаконтенту також знадобляться стереодинаміки, що видають гучний і об’ємний звук. Як процесор задіяний спритний Snapdragon 732G, а для фото є квадрокамера з провідним датчиком на 108 МП і трійкою додаткових модулів 8 + 5 + 2 МП.

