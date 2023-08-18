Apple офіційно застерігає від сну поруч з айфонами через потенційну небезпеку

Apple визнала небезпеку зарядки iPhone під час сну поруч із ліжком або під подушкою. Про це повідомляє видання Mirror з посиланням на офіційне звернення Apple.

Компанія з Купертіно закликає ніколи не спати поруч зі смартфоном, що заряджається. Однак, як ми знаємо, більшість користувачів так і роблять – кладуть iPhone під подушку, тим самим садять себе на “порохову бочку”.

Сон поруч із пристроєм, під’єднаним до зарядного кабелю, може призвести до загоряння, ураження електричним струмом, травми, пошкодження смартфона або майна. Apple

У Купертіно порадили відкладати смартфон подалі від ліжка, наприклад, на приліжкову тумбу. В ідеалі залишати iPhone на зарядці без чохла і в досить провітрюваному приміщенні. Так ризики перегріву, загоряння або поломки знижуються майже до нуля.

Не спіть на пристрої, адаптері живлення або бездротовому зарядному пристрої і не кладіть їх під ковдру, подушку або своє тіло, коли гаджет під’єднаний до джерела живлення. Apple

За словами Apple, спати не можна не тільки на iPhone, а й просто на зарядках, підключених до живлення. Від себе додамо, що краще взагалі спати без усіх девайсів (і навіть без навушників).

Apple завершила своє звернення рекомендацією, згідно з якою найкраще використовувати оригінальні блоки живлення і кабелі, а також аксесуари сторонніх виробників з позначкою Made for iPhone. Ризик загоряння як під час сну, так і вдень зростає, якщо використовувати дешеві зарядні пристрої.