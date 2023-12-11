Hardnews

Українським батькам на замітку: Samsung випустила міцні планшети для дітей

11.12.2023
Samsung Galaxy Tab A9

Нові версії планшетів серії Galaxy Tab A9 розроблені з урахуванням технічних характеристик та налаштувань, що підходять маленьким власникам гаджетів. Зокрема, планшети отримали невбивний корпус. Захищений масивними бортиками, він не постраждає від ударів та падінь, пише Gizmochina .

Батьки можуть встановити на планшети дитячі програми та розвиваючі ігри. Ще можна використовувати опцію батьківського контролю та встановити обмеження на час використання пристрою. 

Режим Samsung Kids допомагає підбирати освітній та розважальний контент, а функція захисту очей Eye Comfort Shield запобігає появі на екрані шкідливого синього світла.

Моделі Galaxy Tab A9 Kids Edition і Galaxy Tab A9 Kids Edition схожі один на одного. Порівняти їх характеристики можете у таблиці нижче.

Galaxy Tab A9 Kids EditionGalaxy Tab A9+ Kids Edition
Екран8,7 дюйми, IPS, HD+, 60 Гц11 дюйми, IPS, Full HD+, 90 Гц
ПроцесорMediaTek Helio G99 (Galaxy Tab A9 Kids)Snapdragon 695 (Galaxy Tab A9+ Kids)
Пам’ятьоперативна 4 ГБ/8 ГБ, вбудована 64 ГБ/128 ГБоперативна 4 ГБ/8 ГБ, вбудована 64 ГБ/128 ГБ
Камераосновна 8 Мп, фронтальна 2 Мпосновна 8 Мп, фронтальна 5 Мп
Акумулятор5100 мАг, зарядка 15 Вт7040 мАг, зарядка 15 Вт
ОСOne UI 5.1.1 на базі Android 13One UI 5.1.1 на базі Android 13
ІншеWi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, USB 2.0 Type-CWi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, USB 2.0 Type-C
Порівняння моделей між собою

У набір кладуть дитячі наклейки, стілус, зарядний пристрій на 20 Вт та безкоштовний річний план Samsung Care+.

Galaxy Tab A9. 
Фото: Samsung

Ціна Galaxy Tab A9 Kids Edition – 212 доларів. За модель Galaxy Tab A9 Kids Edition доведеться віддати 321 долар .

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11.12.2023
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