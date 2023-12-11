Українським батькам на замітку: Samsung випустила міцні планшети для дітей

Нові версії планшетів серії Galaxy Tab A9 розроблені з урахуванням технічних характеристик та налаштувань, що підходять маленьким власникам гаджетів. Зокрема, планшети отримали невбивний корпус. Захищений масивними бортиками, він не постраждає від ударів та падінь, пише Gizmochina .

Батьки можуть встановити на планшети дитячі програми та розвиваючі ігри. Ще можна використовувати опцію батьківського контролю та встановити обмеження на час використання пристрою.

Режим Samsung Kids допомагає підбирати освітній та розважальний контент, а функція захисту очей Eye Comfort Shield запобігає появі на екрані шкідливого синього світла.

Моделі Galaxy Tab A9 Kids Edition і Galaxy Tab A9 Kids Edition схожі один на одного. Порівняти їх характеристики можете у таблиці нижче.

Galaxy Tab A9 Kids Edition Galaxy Tab A9+ Kids Edition Екран 8,7 дюйми, IPS, HD+, 60 Гц 11 дюйми, IPS, Full HD+, 90 Гц Процесор MediaTek Helio G99 (Galaxy Tab A9 Kids) Snapdragon 695 (Galaxy Tab A9+ Kids) Пам’ять оперативна 4 ГБ/8 ГБ, вбудована 64 ГБ/128 ГБ оперативна 4 ГБ/8 ГБ, вбудована 64 ГБ/128 ГБ Камера основна 8 Мп, фронтальна 2 Мп основна 8 Мп, фронтальна 5 Мп Акумулятор 5100 мАг, зарядка 15 Вт 7040 мАг, зарядка 15 Вт ОС One UI 5.1.1 на базі Android 13 One UI 5.1.1 на базі Android 13 Інше Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, USB 2.0 Type-C Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, USB 2.0 Type-C Порівняння моделей між собою

У набір кладуть дитячі наклейки, стілус, зарядний пристрій на 20 Вт та безкоштовний річний план Samsung Care+.

Galaxy Tab A9.

Фото: Samsung

Ціна Galaxy Tab A9 Kids Edition – 212 доларів. За модель Galaxy Tab A9 Kids Edition доведеться віддати 321 долар .