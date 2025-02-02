ASUS Zenfone 12 Ultra: ще один флагман з просунутим ШІ
ASUS готує до випуску свій новий флагман – Zenfone 12 Ultra, який буде оснащений передовими функціями на основі штучного інтелекту.
Компанія вже представила короткий відео-тизер, який дозволяє оцінити дизайн майбутнього смартфона. Zenfone 12 Ultra отримає плоский дисплей з тонкими рамками та невеликим вирізом для фронтальної камери. Корпус матиме злегка закруглені грані, що нагадує дизайн Samsung Galaxy S25 Ultra. Приємним сюрпризом стане наявність 3,5-міліметрового роз’єму для навушників. Основна камера буде розташована у квадратному блоці на задній панелі.
Особливу увагу ASUS приділяє інтелектуальним функціям. У тизері показано, як смартфон перекладає мову під час телефонної розмови в режимі реального часу. Це свідчить про те, що штучний інтелект відіграватиме ключову роль у роботі Zenfone 12 Ultra.
За даними бенчмарку Geekbench, смартфон працюватиме на базі флагманського процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite та операційної системи Android 15.
Офіційна презентація ASUS Zenfone 12 Ultra відбудеться 6 лютого.
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