ASUS Zenfone 12 Ultra: ще один флагман з просунутим ШІ

ASUS готує до випуску свій новий флагман – Zenfone 12 Ultra, який буде оснащений передовими функціями на основі штучного інтелекту.

Компанія вже представила короткий відео-тизер, який дозволяє оцінити дизайн майбутнього смартфона. Zenfone 12 Ultra отримає плоский дисплей з тонкими рамками та невеликим вирізом для фронтальної камери. Корпус матиме злегка закруглені грані, що нагадує дизайн Samsung Galaxy S25 Ultra. Приємним сюрпризом стане наявність 3,5-міліметрового роз’єму для навушників. Основна камера буде розташована у квадратному блоці на задній панелі.

Особливу увагу ASUS приділяє інтелектуальним функціям. У тизері показано, як смартфон перекладає мову під час телефонної розмови в режимі реального часу. Це свідчить про те, що штучний інтелект відіграватиме ключову роль у роботі Zenfone 12 Ultra.

За даними бенчмарку Geekbench, смартфон працюватиме на базі флагманського процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite та операційної системи Android 15.

Офіційна презентація ASUS Zenfone 12 Ultra відбудеться 6 лютого.