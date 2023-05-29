Погляньте на майбутнє: Xiaomi 14 Pro обіцяє симфонію потужності та стилю

Готуйтеся, технічні фани, адже завжди надійний інформатор, Ice Universe, подав гарячу страву з соковитими подробицями про Xiaomi 14 Pro у Twitter! Боги дизайну в Xiaomi цього разу виклалися на повну, пообіцявши обрізати межі дисплея, щоб створити витончену і симетричну рамку. Сайонара, товсті рамки серії Xiaomi 13!

А ось тут вже починається найцікавіше: Майбутня перлина Xiaomi отримає потужний чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який, як очікується, буде представлений приблизно в жовтні-листопаді 2023 року. І вгадайте що? На цей ласий шматочок інформації не лише натякнув Ice Universe, але й підтвердили кілька інших чуток! А найцікавіше? Таємничий пристрій від Xiaomi, оснащений чіпом з ще не випущеним тегом SM8650 (наш улюблений Snapdragon 8 Gen 3), вже був помічений в інтернеті.

Geekbench 6 провів раунд тестування з цим технічним звіром, і оцінки – ніщо інше, як бурхливі овації! В одноядерному тесті майбутній пристрій набрав колосальні 2563 бали, а в багатоядерному перевершив сам себе, набравши 7256 балів! Це приголомшливий 30% стрибок у порівнянні з попередником, Snapdragon 8 Gen 2, і (затамуємо подих) навіть вдалося побити результат чіпа Apple A16, який набрав 6275 балів!

Щоб не бути перевершеним своїми високопродуктивними можливостями, Xiaomi 14 Pro демонструє свою стійкість за допомогою гігантського акумулятора на 5000 мАг, в комплекті з бездротовою зарядкою з ракетною швидкістю 50 Вт і дротовою зарядкою потужністю 120 Вт!

Ходять чутки, що Xiaomi зірве завісу над серією Xiaomi 14 в листопаді 2023 року. Отже, залишайтеся з нами, майбутнє смартфонів вже не за горами!