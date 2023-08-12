Стали відомі характеристики бюджетного флагмана Redmi

Президент Xiaomi Group Лу Вейбін на своїй сторінці у китайській соціальній мережі Weibo розкрив характеристики флагманського смартфона Redmi K60 Extreme Edition, презентація якого відбудеться 14 серпня.

За продуктивність Redmi K60 Extreme Edition відповідатиме флагманський чіп MediaTek Dimensity 9200+ та оперативна пам’ять ємністю аж до 24 ГБ та внутрішнє сховище на 1 ТБ. Крім того, вперше смартфон бренду Redmi отримає захист від вологи та пилу за стандартом IP68.

Також зазначається, що Redmi K60 Extreme Edition оснастять OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5К та частотою оновлення зображення 144 Гц. Екран отримає виділений чіп PixelWorks X7 для покращення якості відображення.

За словами Вейбіна, смартфон отримає камери флагманського рівня, а саме сенсор 50-сенсор Sony IMX800 розміром 1/1,49 дюйма з оптичною та електронною стабілізацією. Цей датчик також використовувався в моделі Xiaomi 13. Redmi K60 Extreme Edition також отримає підтримку технології обробки зображень Xiaomi Imaging Brain 2.0.

Разом із Redmi K60 Extreme Edition 14 серпня будуть представлені гнучкий смартфон Xiaomi Mix Fold 3, планшет Pad 6 Max та фітнес-трекер Band 8 Pro.