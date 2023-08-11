Xiaomi Mi Band 8 Pro виходить вже наступного тижня

Xiaomi досить раптово анонсувала фітнес-браслет Mi Band 8 Pro. Раніше у витоках трекер не фігурував, а вчора інформацію про нього опублікував один із керівників бренду – Лу Вейбінг. Тепер відома дата виходу та дизайн браслета.

Xiaomi Band 8 Pro представлять у понеділок, 14 серпня. Цього дня компанія планує велику презентацію, на якій представить одразу кілька продуктів. Серед них буде складний смартфон Mix Fold 3, планшет Pad 6 Max та смартфони серії Redmi K60.

Сам браслет з дизайну дуже схожий на свого попередника. Він більше нагадує смарт-годинник, ніж стандартні моделі цієї серії.

На постері показані дві версії трекера зі шкіряним ремінцем та металевим браслетом, проте технічні характеристики гаджета огорнуті таємницею. Очікуємо, що функціонал і ціна залишиться аналогічною до попереднього покоління, яке на старті продажів було доступне за 400 юанів (близько 55 доларів).