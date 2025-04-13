Pixel Watch 4 – тонші рамки та повернення бездротової зарядки

Смарт-годинник Pixel Watch 4, реліз якого очікується восени разом із серією Pixel 10, вперше з’явився на рендерах у високій якості, опублікованих інсайдером OnLeaks спільно з 91mobiles. Візуально годинник зберігає класичний круглий дизайн, але з низкою важливих доробок.

По-перше, рамки навколо дисплея стали помітно тоншими, що робить екран більш відкритим візуально. По-друге, з тильного боку зникли чотири контакти для зарядки, що практично підтверджує повернення бездротової зарядки, після зникнення в другому поколінні годинника.

Цікавим нововведенням стали два фізичні елементи з боків від динаміка – імовірно, кнопки, хоча їхнє призначення поки що невідоме. Також варто відзначити, що товщина корпусу збільшилася до 14,3 мм (у Pixel Watch 3 – 12,3 мм), ймовірно, через збільшену батарею.

Pixel Watch 4, судячи з витоку, вийдуть у двох розмірах – 41 і 45 мм, як і попередник. На рендерах показаний варіант у чорному кольорі, але до релізу очікуються й інші забарвлення.

Характеристики поки тримають у секреті, проте ходять чутки про новий чипсет, який може змінити нинішній Snapdragon W5 Gen 1. Також обговорюється можливість фірмового чипа Tensor для переносних пристроїв, але його реліз у цьому поколінні поки під питанням.