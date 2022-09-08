“Малюки” на озброєні ЗСУ — перші українські дрони успішно підкорюють повітряний простір

Безпілотник «Малюк» — це на 100% українець. Такі БПЛА виготовляють у м. Запоріжжя. Перші моделі вже допомагають військовим у Сумській області. Військовослужбовці розповіли, у чому основні переваги пристрою.





“Малюк” не має нічого спільного з атомною бомбою. Таку назву дрон отримав через свої компактні розміри. Літальні апарати допомагають зберегти життя українських воїнів, та виконують ряд корисних задач. Вони збирають розвіддані та можуть знищувати живу силу. Найголовніше, що керують БПЛА дистанційно, а це значить що оператор не лише прикриває побратимів, а й сам знаходиться у відносній безпеці.

Переваги “Малюків”

По-перше, «Малюк» має захист від засобів РЕБ. По-друге, він може скидати міни та гранатометі РПГ. Дрони можуть брати на борт вантажі до 15 кг. БПЛА за один виліт він несе на собі до 6 боєприпасів таких, як 82 мм чи 102 мм.

Також до нього можна додати самозбірні бомби та інші снаряди. Скидати дрон їх може як по черзі, так і всі разом. Радіус дії «Малюка» сягає 20 км, максимальна швидкість, яку він може розвивати 100 км/год. Безпілотник може підійматись на висоту не більше ніж 2000 метрів. Цієї відмітки достатньо, щоб такий помічник був непомітним для ворога.

Його можна використовувати за будь-яких умов. БПЛА підходить для розвідки у густо забудованих місцинах, наприклад у містах, а також на відритих територіях (поля та села). Простий у керуванні, тихий та смертельно-небезпечний. Ідеальний зразок зброї, який можна використовувати для ураження ворожих цілей на невеликих дистанціях.

У ЗСУ на озброєні є й інші мінідрони. Це, наприклад «чорні шершні». Такі дрони-розвідники за розмірами не більші за птаху колібрі. Український дрон — це гордість країни. Його інженерами були викладачі українських технічних ВНЗ.