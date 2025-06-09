Дисплей замість ремінця: Samsung готує революцію смарт-годинників

Нова патентна заявка компанії продемонструвала, як може виглядати незвичайний пристрій, екран якого обертається навколо зап’ястя власника. За задумом Samsung, така конструкція виправить відразу кілька недоліків традиційного форм-фактора розумних годинників.

Вперше подібний форм-фактор годинника, коли дисплей обертається навколо зап’ястя, з’явився в 2013 році в патенті Apple (ще до виходу Apple Watch), але технології тих років не дозволяли реалізувати ідею на практиці. Зараз же Samsung цілком здатна створити такий гаджет.

Великий гнучкий екран може виправити кілька недоліків традиційних смарт-годинників: не потрібно повертати зап’ястя, щоб дисплей був спрямований до обличчя; гнучку матрицю можна зробити вищою за поточні екрани за рахунок заокруглення, і тому на ній поміститься більше контенту; екран легко поділити на кілька адаптивних секцій для роздільного відображення інформації.

За задумом компанії, у таких секцій є кілька сценаріїв використання. Наприклад, зовнішня частина дисплея відображає інформацію, яку можна показати оточуючим людям, а та, що знаходиться на протилежному боці, — конфіденційний контент. Як приклад для зовнішнього екрану в патенті Samsung згадує квиток на автобус, для внутрішнього — відео на YouTube. Втім, поки невідомо, чи втілиться ідея в форму комерційного пристрою.