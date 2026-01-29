Xiaomi представила REDMI Turbo 5: компактний «монстр» з батареєю на 7560 мАг

Разом зі старшою моделлю Max компанія Xiaomi презентувала базовий REDMI Turbo 5 — більш компактний та доступний варіант лінійки. Попри менші габарити, смартфон зберіг ключові переваги серії: надпотужний акумулятор, продуктивний процесор та екран флагманського рівня.

Дисплей та захист: Смартфон отримав 6,59-дюймовий OLED-екран з матеріалу M10. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, має пікову яскравість до 3500 ніт та безпечне для очей ШІМ-затемнення 3840 Гц. Корпус виконано з металевою рамкою та скляною задньою панеллю. Особлива гордість новинки — максимальний набір стандартів захисту: IP66, IP68, IP69 та IP69K, що гарантує стійкість не лише до занурень, а й до струменів води під високим тиском.

Продуктивність та автономність: «Серцем» пристрою став 4-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 8500-Ultra, що працює в парі зі швидкою пам’яттю LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1. Головна фішка моделі — акумулятор ємністю 7560 мАг, що є рекордним показником для такого форм-фактора. Підтримується дротова зарядка на 100 Вт, а також реверсивна зарядка потужністю 27 Вт.

Камери та ціна: Фотоможливості смартфона залишилися на базовому рівні: основний модуль на 50 Мп (Sony IMX882 з оптичною стабілізацією), 8-мегапіксельний «ширик» та фронтальна камера на 20 Мп. У Китаї продажі вже стартували. Ціна починається від 1999 юанів (~$287) за версі