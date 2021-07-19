ТОП-5 найнадійніших моделей смартфонів 2021 року до 4500 гривень

Багато хто помилково вважає, що в початковому сегменті немає нормальних смартфонів. Це далеко не так. Згодні, більшість бюджетників – це дійсно нікудишні моделі, які не принесуть ніякого задоволення від експлуатації, але, якщо постаратися, можна знайти і цілком адекватні пристрої. Цим ми і зайнялися. Презентуємо добірку найкращих надійних смартів ціною до 4 500 гривень.





№5 – Redmi 9A

Redmi 9A – перевірена часом бюджетна модель, яка пропонує спіки, яких достатньо для базових потреб. У неї на борту 6.53-дюймовий дисплей, одна камера на 13 МП і процесор Helio G25. Так, особливої ​​потужності від нього чекати не варто, але месенджери та інші елементарні програми працюють нормально. До того ж, пристрій спокійно можна не заряджати два дні – спасибі АКБ на 5000 мАг.



№4 – Tecno Camon 15

Tecno Camon 15 комплектується великим 6.6-дюймовим екраном, який шикарно підодить для споживання медіаконтенту. Також у гаджета порядок з камерою – 48-мегапіксельний сенсор при належному освітленні робить нормальні кадри з адекватною різкістю і високою деталізацією. На борту моделі 4 ГБ оперативної пам’яті, а за автономність відповідає АКБ ємністю 5000 мАг. На півтора-два дня його вистачає.

№3 – Realme C21

Ще один хороший смарт з початкового сегмента. Він оснащений NFC, що дозволяє оплачувати покупки безконтактним способом і процесором Helio G35, з яким інтерфейс практично не гальмує. Також є великий 6.5-дюймовий екран, ємна батарея на 5000 мАг і непоганий фотосенсор на 13 МП.



№2 – Galaxy A12

Один з найяскравіших смартів сегмента. Його основна фішка – тривалий час підтримки оновлень. Модель отримає Android 14, чим не можуть похвалитися китайські альтернативи. Також апарат цікавий фактурним дизайном з приємним на дотик задником. Серед інших фішок: ємна батарея на 5000 мАг, до якої ЗП підключається через Type-C, NFC і великий 6.5-дюймовий екран.



№1 – Redmi 9

Redmi 9 – хітовий смарт китайців. За його продуктивність відповідає чіпсет Helio G80, якого вистачає навіть для сучасних ігор, а 6.53-дюймовий екран має FHD + роздільну здатність. Серед інших особливостей: пристойна квадрокамера з ширіком, акумулятор ємністю 5020 мАг, NFC, дводіапазонний Wi-Fi і ІЧ-порт.

