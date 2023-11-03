Маск знову хоче битися з Цукербергом: “назви будь-яке місце”

Маск згадав про зрив поєдинку з Цукербергом і запропонував побитися будь-де. Ілон Маск згадав у соцмережі Х про поєдинок, що зірвався між ним і Марком Цукербергом. За словами Маска, він був готовий битися у Колізеї.

Провести поєдинок планувалося під егідою UFC. Але через те, що Колізей — старовинне місце та цінна історична пам’ятка, не було б промореклам. У результаті, як стверджує Ілон Маск, «тоді Цук відмовився».

Після того, як Маск пригадав Цукербергу цю ситуацію, він підтвердив готовність побитися «у будь-якому місці, за будь-яких правил».

“Я подумав, що якщо поєдинок буде в Колізеї, то я не проти провести його під егідою UFC, проте ми не будемо розміщувати тонни реклами промоції на Колізеї, тому що це місце з великою історією”, – розповів Маск в ефірі подкасту The Joe Rogan Experience.