З’явився перший холодильник на базі HarmonyOS від Huawei

Зовсім недавно Huawei провела презентацію своєї нової системи – HarmonyOS. Зараз же стало відомо про те, що компанія Midea представила перший в світі холодильник на базі цієї операційної системи.





Пристрій, наприклад, здатний повідомляти користувачів про свіжість продуктів, які знаходяться всередині нього. Також холодильник зможе запропонувати велику кількість корисних рецептів. Більш того – власники девайса зможуть вибрати страви на основі інгредієнтів, що є в холодильнику, повідомляє Gizmochina.

Додатковим плюсом «розумного» холодильника від Midea є спеціальний простір з нульовою температурою. Створено його для того, щоб користувачі могли розморожувати в ньому м’ясні продукти перед приготуванням.

Ціна девайса – 1100 доларів. Його загальний обсяг – 603 літра, з яких 382 це різні холодильні відсіки, а 194 літра – морозильна камера.