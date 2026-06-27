Microsoft раптово заявила, що для ноутбука з Windows достатньо 8 ГБ RAM

Microsoft змінила підхід до рекомендацій щодо оперативної пам’яті в ноутбуках із Windows 11. Якщо раніше компанія просувала 16 ГБ RAM як комфортний мінімум для сучасного пристрою, то тепер у її порадах знову з’являються моделі з 8 ГБ.

Офіційно Windows 11 потребує щонайменше 4 ГБ оперативної пам’яті. Але протягом останніх років Microsoft давала зрозуміти, що для нормальної щоденної роботи краще обирати ноутбук із 16 ГБ. У 2026 році ситуація змінилася: у конфігураціях Surface знову з’явилися бюджетні версії з 8 ГБ RAM.

Чому Microsoft знову просуває 8 ГБ

У своєму оновленому посібнику для покупців Microsoft тепер зазначає, що 8 ГБ оперативної пам’яті достатньо для базових сценаріїв: перегляду сайтів, стримінгу, навчальних завдань, офісної роботи та використання продуктивних застосунків.

Водночас компанія все ж радить обирати 16 ГБ RAM тим, хто хоче користуватися можливостями Copilot+. Це виглядає суперечливо, адже саме ШІ-функції є однією з головних частин просування нових Surface, але дешевші конфігурації з 8 ГБ не дозволяють повністю розкрити цей сценарій.

Tabletowo припускає, що зміна риторики пов’язана з різким подорожчанням оперативної пам’яті. На ринок також тисне поява доступного MacBook Neo від Apple, через що Microsoft потрібно мати дешевші конфігурації Surface у продажу.

Окремо видання звертає увагу, що для справді комфортної роботи з Windows 11 у 2026 році 8 ГБ RAM може бути замало. Такий обсяг підійде лише для базових задач, але не для активної багатозадачності, сучасних ШІ-функцій або тривалої роботи з важчими програмами.

Microsoft також змінила підхід до Windows 10. Попри завершення офіційної підтримки у жовтні 2025 року, програма Extended Security Updates продовжить отримання оновлень безпеки до 12 жовтня 2027 року. Для старіших ноутбуків із невеликим обсягом пам’яті це може залишатися практичним варіантом ще на певний час.