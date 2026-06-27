Microsoft неожиданно заявила, что для ноутбука с Windows достаточно 8 ГБ оперативной памяти

Microsoft изменила подход к рекомендациям по оперативной памяти в ноутбуках с Windows 11. Если раньше компания считала 16 ГБ RAM комфортным минимумом для современного устройства, то теперь в её рекомендациях снова фигурируют модели с 8 ГБ.

Официально для работы Windows 11 требуется не менее 4 ГБ оперативной памяти. Однако в последние годы Microsoft давала понять, что для нормальной повседневной работы лучше выбирать ноутбук с 16 ГБ. В 2026 году ситуация изменилась: в конфигурациях Surface снова появились бюджетные версии с 8 ГБ оперативной памяти.

Почему Microsoft снова продвигает 8 ГБ

В обновленном руководстве для покупателей компания Microsoft теперь отмечает, что 8 ГБ оперативной памяти достаточно для базовых сценариев: просмотра сайтов, стриминга, учебных заданий, офисной работы и использования производительных приложений.

В то же время компания всё же рекомендует выбирать 16 ГБ оперативной памяти тем, кто хочет пользоваться возможностями Copilot+. Это выглядит противоречиво, ведь именно функции искусственного интеллекта являются одной из главных составляющих продвижения новых Surface, но более дешевые конфигурации с 8 ГБ не позволяют в полной мере раскрыть этот сценарий.

Tabletowo предполагает, что изменение риторики связано с резким подорожанием оперативной памяти. На рынок также оказывает давление появление доступного MacBook Neo от Apple, из-за чего Microsoft необходимо иметь в продаже более дешевые конфигурации Surface.

Кроме того, издание отмечает, что для действительно комфортной работы с Windows 11 в 2026 году 8 ГБ оперативной памяти может оказаться недостаточно. Такого объема хватит лишь для базовых задач, но не для активной многозадачности, современных ИИ-функций или длительной работы с более ресурсоемкими программами.

Microsoft также изменила подход к Windows 10. Несмотря на завершение официальной поддержки в октябре 2025 года, в рамках программы Extended Security Updates обновления безопасности будут по-прежнему выпускаться до 12 октября 2027 года. Для старых ноутбуков с небольшим объемом памяти это может оставаться практичным вариантом еще некоторое время.