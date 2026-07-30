Единственная в мире плавучая АЭС прошла международный аудит безопасности

Единственная в мире действующая плавучая атомная электростанция — российская «Академик Ломоносов», пришвартованная в арктическом порту Певек на Чукотке, — прошла аудит безопасности. Двухнедельную проверку проводила команда из 13 специалистов Московского центра Всемирной ассоциации операторов АЭС (WANO) при участии одного представителя Китая.

Что проверяли

Инспекторы оценивали организацию эксплуатации, техническое обслуживание, инженерную поддержку, радиационную защиту и готовность к чрезвычайным ситуациям. По итогам проверки замечаний оказалось меньше, чем во время предыдущего аудита 2022 года, а директор станции Виктор Елагин заявил, что результаты ставят плавучий энергоблок «в один ряд с лучшими АЭС России».

Следует учитывать контекст: аудит проводил именно московский центр WANO, поэтому речь идет скорее об отраслевой самопроверке, чем о независимой международной инспекции, подобной миссиям МАГАТЭ.

Что такое «Академик Ломоносов»

Параметр Значение Реакторы 2 × КЛТ-40С (ледокольного типа) Электрическая мощность 70 МВт (2 × 35 МВт) Размеры 144 × 30 м Водоизмещение 21 000 тонн Цикл перезагрузки топлива 3 года Проектный ресурс 40 лет (с возможностью продления до 50)

Станция представляет собой несамоходную стальную баржу с двумя реакторами КЛТ-40С — теми же, что используются на атомных ледоколах. Она работает с 2020 года, снабжая электроэнергией и теплом изолированные прибрежные поселения Чукотки, куда прокладывать традиционные сети экономически нецелесообразно.

Открытые вопросы

Концепция плавучих АЭС уже давно вызывает дискуссии среди экспертов по ядерной безопасности — от уязвимости перед экстремальными штормами до сложностей реагирования на аварии в отдаленных районах. Согласно плану, по окончании эксплуатации отработанное топливо и радиоактивные отходы должны быть вывезены в хранилища на материке, однако долгосрочная логистика этого процесса в условиях Арктики остается нетривиальной задачей.

Несмотря на это, направление развивается: Россия уже строит модернизированные плавучие энергоблоки для Баимского горнодобывающего кластера, а интерес к этой концепции проявляют и другие страны, в частности Китай.