Samsung Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат обновление, которого мало кто ожидал

Samsung может подготовить значительное обновление камер в будущих флагманах Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Согласно новым данным, оба смартфона получат новую фронтальную камеру с разрешением 16 Мп.

Для Samsung это может стать важным шагом, ведь компания довольно осторожно меняет фронтальные камеры в своих топовых смартфонах. Например, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21 Ultra и Galaxy S22 Ultra были оснащены 40-мегапиксельными селфи-камерами. После этого Samsung перешла на 12-мегапиксельные модули, которые использовались в нескольких поколениях моделей серии Ultra.

По слухам, Galaxy S27 Ultra получит совершенно новый фронтальный сенсор на 16 Мп. Такая же камера должна появиться и в Galaxy S27 Pro. Это выглядит логично, ведь ранее уже появлялась информация о том, что эти две модели будут иметь много общего.

Samsung может воспользоваться идеей Apple

Самая интересная деталь утечки касается не только разрешения, но и формы датчика. По предварительным данным, Samsung может использовать квадратный датчик изображения вместо классического прямоугольного.

Подобное решение уже было реализовано компанией Apple в смартфонах серии iPhone 17. Благодаря такому датчику камера может более удобно работать с различными форматами кадра и поддерживать такие функции, как Center Stage, когда система автоматически удерживает человека в центре изображения во время видеозвонков или съемки.

Если Samsung действительно пойдет по этому пути, фронтальная камера Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra может стать заметно более полезной для видеосвязи, селфи и записи коротких роликов.

Что известно об основных камерах

Задние камеры будущих флагманов также должны остаться сильной стороной линейки. По предварительным данным, обе модели получат 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный телефотообъектив.

В то же время разница между моделями Pro и Ultra может заключаться в оптическом зуме. Galaxy S27 Pro, как утверждается, будет оснащён 3,5-кратным оптическим зумом, тогда как Galaxy S27 Ultra может получить 5-кратный зум.

Пока что ко всем этим данным следует относиться с осторожностью. До официального запуска Galaxy S27 остаётся ещё много времени, поэтому Samsung ещё может изменить окончательные характеристики. Но если утечка подтвердится, фронтальная камера станет одним из заметных обновлений будущих флагманов компании.