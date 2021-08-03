Hardnews

Новий смартфон Xiaomi отримає камеру прямо в центрі дисплею (фото)

03.08.2021
1 хвилина на прочитання
Xiaomi Mi Mix 4

Вже 10 серпня Xiaomi проведе масштабну презентацію. На ній, крім усього іншого, нас також чекає анонс першого смартфона компанії з підекранною фронтальною камерою – Mi Mix 4.


У мережі з’явилося фото, зроблене інсайдером на виробництві пристроїв. На ньому можна помітити, що в дисплеї девайса і справді відсутні будь-які вирізи під фронтальну камеру. Зате можна помітити відразу три сенсора, пише Gizmochina.

Новини по темі

І, що цікаво, один з них розташовується посередині. З огляду на те, що нижній і верхній сенсори явно відповідають за сканування відбитку пальців і освітлення навколо відповідно, нескладно здогадатися, що камера розташується саме що по центру пристрою.

Нагадаємо, що Mi Mix 4 приписують чіп Snapdragon 888 або Snapdragon 888+ в якості основи. При цьому девайс також повинен отримати до 12 ГБ оперативної пам’яті і до 512 ГБ пам’яті постійною.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
03.08.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Все зелене: водорості з берегу моря в Україні збирає важка техніка

02.08.2021

NVIDIA RTX 40 вийдуть тільки в 2023 році, зате будуть в 2.5 рази швидше попередників

02.08.2021

Названо знаки зодіаку, на яких чекає стрімкий фінансовий успіх

02.08.2021
Xiaomi Mi 11 Ultra

Названо лідерів серед смартфонів на всьому мобільному ринку 2021 року

01.08.2021
Back to top button