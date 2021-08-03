Новий смартфон Xiaomi отримає камеру прямо в центрі дисплею (фото)

Вже 10 серпня Xiaomi проведе масштабну презентацію. На ній, крім усього іншого, нас також чекає анонс першого смартфона компанії з підекранною фронтальною камерою – Mi Mix 4.





У мережі з’явилося фото, зроблене інсайдером на виробництві пристроїв. На ньому можна помітити, що в дисплеї девайса і справді відсутні будь-які вирізи під фронтальну камеру. Зате можна помітити відразу три сенсора, пише Gizmochina.

І, що цікаво, один з них розташовується посередині. З огляду на те, що нижній і верхній сенсори явно відповідають за сканування відбитку пальців і освітлення навколо відповідно, нескладно здогадатися, що камера розташується саме що по центру пристрою.

Нагадаємо, що Mi Mix 4 приписують чіп Snapdragon 888 або Snapdragon 888+ в якості основи. При цьому девайс також повинен отримати до 12 ГБ оперативної пам’яті і до 512 ГБ пам’яті постійною.