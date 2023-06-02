Вийшов огляд першого в історії безкоштовного телевізора

Оглядач The Verge Кріс Уелч поспілкувався з представниками компанії Telly та ознайомився з безкоштовним телевізором із двома екранами, один з яких використовується для показу реклами.

У середині травня компанія Telly, створена співзасновником Pluto TV Іллею Позіним, представила незвичайний телевізор, який складається із двох екранів. За задумом, перший використовується за призначенням, тоді як на другому постійно показується реклама. Такий пристрій пропонуватиметься безкоштовно.

Незважаючи на те, що виробник називає Telly «телевізором за $1000», який користувачі зможуть отримати безкоштовно, у оглядача The Verge склалася інша думка. Журналіст зізнався, що йому не вдалося провести повноцінний тест пристрою, проте за картинкою робочого столу Google TV, що відображається, він зрозумів, що основний екран Telly мало чим відрізняється від дисплеїв у бюджетних телевізорах Vizio, TCL або Hisense за $300.

Виробник заявляє, що 55-дюймовий дисплей з 4K-роздільною здатністю може відображати HDR-контент, проте це Уелчу перевірити не вдалося. Він також зазначив, що це звичайний телевізор, який стає розумним завдяки комплектному TV-стіку на базі Google TV.

Також з розмови журналіста з представниками компанії стало відомо, що користувачі не зможуть накривати рекламний екран або якось перепрошити пристрій — у першому випадку буде великий штраф або відкликання пристрою, а в другому — поломка.

Компанія планує “роздати” влітку 2023 року 500 тис. Telly – вже понад 250 тис. американців погодилися стати користувачами безкоштовного телевізора. Для цього їм необхідно надати кредитну картку для списання коштів у разі штрафу, а також погодитися не передачу інформації про контент, що переглядається, канали, тривалість їх перегляду та обробку іншої інформації, яка буде корисна рекламодавцям.