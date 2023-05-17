4K телевізор на 55 дюймів можна отримати безкоштовно: але є одна умова

Незвичайний у багатьох сенсах телевізор представила американська компанія Telly – у нього відразу 2 екрани, але куди більше дивує оригінальна модель розповсюдження, яка дозволяє отримати новий телевізор безкоштовно. Потрібно лише дотриматись однієї невеликої умови: на одному з екранів постійно крутитиметься різна реклама.

У телевізора досить цікава конструкція. Основний екран відокремлений від додаткового саундбару. Додатковий дисплей вузький і довгий, він служить свого роду вбудованим віджетом: крім реклами там показують прогноз погоди, стрічку новин, результати спортивних матчів тощо.

Основний же екран є 55-дюймовою панель з роздільною здатністю 4K і підтримкою HDR. Працює телевізор на базі власної операційної системи TellyOS, яка не дозволяє встановлювати сторонні програми. Однак у комплекті є компактна приставка у формі флешки на Android TV.

Серед портів телевізора: 3 HDMI, 2 роз’єми USB Type-A та антенний вхід. Є у моделі і вбудована веб-камера із захисною шторкою, щоб, наприклад, спілкуватися з кимось по відеозв’язку.

Бажаючим отримати телевізор на халяву доведеться миритися ще й зі збором особистих даних. Виробник залишає за собою право збирати інформацію про контент, який дивиться власник, канали, тривалість сеансів, а також дані про взаємодію людини з ТБ – пошукові запити і навіть фізична присутність поряд з дисплеєм.

Якщо відмовитися від збору даних, доведеться виплачувати повну вартість, а це $500. Роздавати телевізори Telly планує лише на батьківщині в США, хоча точна дата цього атракціону сумнівної щедрості поки що не оголошується.