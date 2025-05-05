Кращі смартфони за співвідношенням ціна-якість на кінець квітня

AnTuTu опублікував квітневий рейтинг смартфонів з найкращим співвідношенням продуктивності до вартості.

Важливий момент — бали цього рейтингу не пов’язані з балами бенчмарку продуктивності AnTuTu. Це просто очки, які дозволяють вибирати найкращих у кожному ціновому сегменті.

До 999 юанів (~$140)

Тут лідирує Nubia Xiao Niu на чіпі Tiger T760, який набрав 647 балів із вартістю близько $100. Дивно, але цей бюджетник може похвалитися навіть 100-мегапіксельною камерою. Слідом за ним йде vivo Y200t, який насправді є перейменованим iQOO Z9x з Snapdragon 6 Gen1. Замикає трійку OPPO K12x 5G з перевіреним Snapdragon 695 і AMOLED-дисплеєм.

У цьому сегменті також зустрічаються старі, але непогано оптимізовані моделі з перейменованими чіпами дворічної давності.

1000–1999 юанів (~$140–275)

У цій ціновій категорії домінують realme Neo7 і iQOO Z9 Turbo+ на базі Dimensity 9300+, пропонуючи максимум продуктивності за свої гроші. Обидва пристрої роблять ставку на швидкість і автономність.

На третьому місці — realme Neo7 SE з Dimensity 8400-Max. У цьому ж сегменті знаходяться популярні апарати, такі як REDMI Note 13 Turbo і vivo Y300 Pro, які поступаються в «сухій» потужності, але виграшні за дизайном або дисплеєм.

2000–2999 юанів (~$275–410)

Тут у лідерах відразу кілька потужних рішень realme GT7 (Dimensity 9400+), iQOO Neo10 і OnePlus Ace 5 на Snapdragon 8 Gen3. Всі троє набрали близько 930 до 950 балів, пропонуючи майже флагманську продуктивність. Доповнюють картину REDMI K70 і Xiaomi Civi 5 Pro, які трохи поступаються в балах, але виграють у дизайні та оптиці.

3000–3999 юанів (~$410–550)

Тут лідирує realme GT7 Pro з топовим Snapdragon 8 Elite і перископом. Також високо були оцінені iQOO 13 і REDMI K80 Pro. На окрему згадку заслуговують Xiaomi Mix Fold 4 Slim і vivo X Flip 2, що пропонують рідкісні форм-фактори в цьому бюджеті.

4000–4999 юанів (~$550–680)

Перше місце — у Red Magic 10 Pro. Це суто ігрова машина з екраном без вирізів, якісною системою охолодження та оригінальним дизайном. Далі — OPPO Find X8s+ на Dimensity 9400+ і компактний флагман Xiaomi 15, який демонструє відмінну загальну збалансованість.

У цьому ж сегменті зустрічаються й альтернативи з ухилом у фото. Наприклад, HONOR 100 Pro і vivo S19 Ultra.

5000+ юанів (від $680 і вище)

Тут, як правило, баланс вже зміщується від «сухої» продуктивності до вражень: преміальні матеріали, камери, складаний формат. Але якщо дивитися на цифри, то Red Magic 10 Pro+, vivo X200 Pro і HONOR Magic 7 Pro пропонують найкраще співвідношення балів до ціни.

Трохи нижче за ефективністю, але теж згадуються Xiaomi 15 Ultra, HUAWEI Mate 70 Pro і навіть Samsung Galaxy S25, особливо при знижках.