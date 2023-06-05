Hardnews

Українцям розповіли про простий спосіб захисту iPhone від атак хакерів

05.06.2023
Менше хвилини
iPhone 14

Для переривання роботи шкідливих програм на iPhone смартфони потрібно регулярно перезавантажувати. Про це розповіли експерти з кібербезпеки з компанії ESET.

«У сучасних версіях iOS шкідливі програми не переживають перезавантаження. Тому для профілактики заражень корисно регулярно перезавантажувати телефон. Також потрібно дотримуватися основних правил кібергігієни: наприклад, оперативно встановлювати останні оновлення», – заявляють експерти.

Оскільки iMessage є головним джерелом зараження Triangulation, цей сервіс краще відключити в налаштуваннях iPhone. Особливо це рекомендується зробити в тому випадку, якщо користувач підозрює, що він може стати метою атаки для шпигунського ПЗ.

Нагадаємо, що раніша фахівці назвали ознаки того, що комп’ютер може бути заражений вірусом

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05.06.2023
Менше хвилини
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