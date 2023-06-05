Українцям розповіли про простий спосіб захисту iPhone від атак хакерів

Для переривання роботи шкідливих програм на iPhone смартфони потрібно регулярно перезавантажувати. Про це розповіли експерти з кібербезпеки з компанії ESET.

«У сучасних версіях iOS шкідливі програми не переживають перезавантаження. Тому для профілактики заражень корисно регулярно перезавантажувати телефон. Також потрібно дотримуватися основних правил кібергігієни: наприклад, оперативно встановлювати останні оновлення», – заявляють експерти.

Оскільки iMessage є головним джерелом зараження Triangulation, цей сервіс краще відключити в налаштуваннях iPhone. Особливо це рекомендується зробити в тому випадку, якщо користувач підозрює, що він може стати метою атаки для шпигунського ПЗ.

Нагадаємо, що раніша фахівці назвали ознаки того, що комп’ютер може бути заражений вірусом