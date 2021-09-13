Hardnews

У США відбулося масове зараження горил COVID-19

Можливо навіть від людини

13.09.2021
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горила

На початку 2021 року в США зафіксували перший випадок зараження горили COVID-19. А вже зараз в країні зіткнулися з масовим інфікуванням цього виду тварин.


Інцидент стався в зоопарку Атланти. Там у 13 горил виявилися такі симптоми як нежить, легкий кашель і втрата апетиту. Подальший аналіз показав, що тварини захворіли новою коронавірусною інфекцією, повідомляє The Guardian.

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У виданні зазначають, що джерелом зараження може бути доглядач, який все ж носив захисний костюм і не виявляв симптомів.

Прямо зараз співробітники зоопарку всіляко відстежують стан здоров’я приматів. Особливу увагу вони приділяють 60-річному самцю Оззі, так як він знаходиться в «групі ризику».

Після того, як тварини одужають, їх планують прищепити спеціальної вакциною – Zoetis.

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13.09.2021
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