iPhone 14 Pro ловить мережу гірше за китайських конкурентів

За підсумками тесту на якість стільникового зв’язку флагманських смартфонів iPhone 14 Pro виявився найгіршим за прийомом сигналу в різних ситуаціях та локаціях. Про це повідомляє MyDrivers .

Зазначається, що гаджет від Apple поступився флагманам від Huawei, Vivo, Xiaomi, Honor та Oppo. За підсумками дослідження Huawei Mate 50 Pro очолив рейтинг як смартфон із найкращою якістю стільникового зв’язку в будь-яких умовах.

За даними учасників тесту, iPhone 14 Pro програв за всіх незвичайних умов. Наприклад, смартфон втрачав мережу на вершині гори у глушині. У трійку найкращих увійшли Vivo X8 Pro та Oppo Find X5 Pro. Краще iPhone 14 Pro себе показали Honor Magic4 Pro та Xiaomi 12S Ultra.

У MyDrivers помітили, що Mate 50 Pro не підтримує стандарт зв’язку 5G, проте все одно приймає сигнал краще за інші флагманські гаджети.