Названо ознаки того, що комп’ютер може бути заражений вірусом

Жоден антивірус не дає 100% гарантію – нічого надприродного тут немає. Адже шкідливі програми також розвиваються, як будь-який інший софт, а антивіруси не завжди встигають відстежувати всі зміни. Поговоримо про низку ознак, які свідчать, що, можливо, у вашому ПК оселилися віруси.





З’явилася реклама там, де її раніше не було

Наприклад, ви відкриваєте свої улюблені сайти і вони буквально напхані рекламою, причому дуже сумнівного змісту. Також реклама може бути убудована у вікна Windows. Це вже велика ознака того, що комп’ютер заражений вірусом. Як правило, зловмисники використовують дуже агресивну рекламу із клікабельними заголовками.

З’явилися нові програми, файли чи ярлики

Нерідко вірус встановлює на комп’ютер різні програми, які в свою чергу теж не нешкідливі. Якщо ви побачили, що на робочому столі та в меню «Пуск» з’явилися невідомі вам ярлики, то, можливо, це витівки шкідливої ​​програми. Також віруси можуть створювати файли – на робочому столі, у документах та інших директоріях.

Втрачаються файли

У нашій практиці зустрічався ПК, на якому після кожного перезавантаження (або включення) губилися файли. Досвідченим шляхом з’ясувалося, що на диску було трохи місця, а в системі був вірус для роботи якого потрібно вільне місце. Він просканував систему, знайшов “важкі” файли та видалив їх.

Комп’ютер аномально гальмує

Щойно включений ПК (ні програми не запущені) починає аномально гальмувати. І тут потрібно проаналізувати диспетчер завдань щодо появи невідомих процесів. У ньому відразу видно, який процес споживає ресурси. Для чистоти експерименту, бажано, призупинити оновлення та вимкнути програми в автозавантаженні. Однак, бувають ситуації, коли вірус маскується у вигляді служби і його складно визначити візуально.

Велике споживання трафіку та падіння швидкості

Є такий тип шкідливих програм, які використовують ваш ПК для своїх справ у ролі шлюзу. Тобто через ваш ПК зловмисники можуть робити все те, що їм тільки спаде на думку. Якщо ви помітили, що швидкість саме на вашому ПК сильно знизилася, а при лімітному підключенні йде споживання трафіку, то, можливо, в систему потрапила шкідлива програма. Потрібно переконатися в тому, що повільний інтернет не пов’язаний з повільним ПК і зараз система та програми не оновлюються.

Якщо увімкнено захист за замовчуванням у Windows 10, то ризик зловити вірус зводиться до нуля. Однак, якщо у вас виникли підозри, що в систему вкралася шкідлива програма, ми рекомендуємо використовувати антивірус.