Від «Шахедів» до балістики: нова модульна ракета зможе боротися з різними повітряними загрозами

Американська компанія Anduril представила сімейство ракет Steelfin, призначених для перехоплення повітряних цілей різних типів. Головна особливість розробки — модульна конструкція, яка дозволяє змінювати характеристики ракети без створення нового озброєння з нуля.

Сучасні системи протиповітряної оборони стикаються із серйозною економічною проблемою. Для знищення порівняно дешевих ударних безпілотників нерідко доводиться використовувати ракети вартістю мільйони доларів. У разі масованих атак такий підхід призводить до швидкого виснаження запасів дорогих боєприпасів, тому виробники озброєння шукають способи здешевити перехоплення.

Американська Anduril Industries запропонувала незвичайне рішення — створювати різні зенітні ракети на основі спільної конструкції. Представлене 12 жовтня 2026 року сімейство Steelfin має охоплювати широкий спектр завдань: від боротьби з безпілотниками до протидії балістичним і гіперзвуковим ракетам.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Одна конструкція для різних ракет

Steelfin — це сімейство двоступеневих ракет класу «земля — повітря». Перший ступінь являє собою твердопаливний прискорювач, який забезпечує початковий розгін і виведення ракети на необхідну траєкторію. Другий ступінь відповідає за завершальну фазу польоту та безпосереднє перехоплення цілі.

Інженери Anduril передбачили використання прискорювачів різних розмірів. Зокрема, розглядаються варіанти діаметром 25,4, 45,7 та 53,3 см. Їх можна підбирати залежно від необхідної дальності, швидкості, висоти перехоплення та типу пускової установки. За інформацією розробника, різні конфігурації зможуть досягати швидкостей від надзвукових до гіперзвукових.

Другий ступінь також матиме модульну конструкцію, але зі значною кількістю спільних компонентів. Різні версії використовуватимуть однакову базову архітектуру корпусу, авіоніку, програмне забезпечення та систему керування польотом. При цьому головки самонаведення, датчики й інше обладнання можна буде адаптувати до конкретного завдання.

Таким чином, Steelfin не є однією універсальною ракетою, здатною однаково ефективно знищувати будь-яку ціль. Йдеться про цілу родину спеціалізованих перехоплювачів, для виробництва яких використовуватимуть спільні технології та компоненти.

Чи зможе Steelfin замінити ракети Patriot і THAAD

За задумом Anduril, різні модифікації Steelfin мають застосовуватися проти ударних безпілотників, літаків, крилатих і балістичних ракет, а також гіперзвукових цілей. При цьому компанія робить особливий акцент на співвідношенні ефективності та вартості перехоплення.

Представник Anduril Стів Мілано заявив, що одна з конфігурацій Steelfin зможе виконувати приблизно 80% завдань перехоплювачів PAC-3, які використовує американський комплекс Patriot, менш ніж за половину їхньої вартості. Інша модифікація, за оцінкою компанії, забезпечуватиме понад 80% можливостей морських ракет SM-2 приблизно за третину ціни.

Найпотужніший варіант Steelfin розробник позиціонує як потенційну альтернативу перехоплювачам системи THAAD, призначеної для протиракетної оборони на великих висотах. Представники Anduril стверджують, що нова ракета зможе виконувати аналогічний спектр завдань за значно менші гроші.

Однак усі ці показники поки залишаються прогнозами виробника. PAC-3, SM-2 і THAAD створені для різних умов бойового застосування, тому порівнювати їх без повноцінних випробувань складно. До того ж Anduril наразі не оприлюднила точні характеристики та вартість окремих модифікацій Steelfin.

Компанія вже завершила початкові балістичні випробування експериментальних апаратів, але перші льотні тести повноцінних варіантів заплановані лише на 2027 рік. Отже, говорити про підтверджену здатність Steelfin замінити наявні комплекси протиракетної оборони поки зарано.

Головною перевагою Steelfin може стати масове виробництво

Традиційні зенітні ракети часто потребують спеціалізованих виробничих ліній, обладнання та комплектувальних. Через це швидко наростити їх випуск складно: навіть за наявності фінансування виробництво може стримувати дефіцит окремих компонентів або потужностей.

Американська ракета PAC-3 для THAAD

Anduril пропонує організувати випуск різних модифікацій Steelfin на спільних виробничих лініях. Використання однакових інструментів, технологічних процесів і значної частини деталей має дозволити підприємствам оперативно змінювати співвідношення моделей залежно від потреб військових.

У найближчій перспективі компанія планує вийти на виробництво кількох тисяч ракет різних модифікацій щороку. Проте це поки лише заявлена мета, а не підтверджені обсяги серійного випуску.

Ще однією особливістю Steelfin стане сумісність з уже наявною військовою інфраструктурою. За твердженням розробника, ракети проєктують з урахуванням використання наземних пускових установок M903A2, корабельних систем вертикального пуску Mk 41 та комплексів Typhon. Також передбачена інтеграція із системами бойового управління AEGIS та IBCS.

Якщо компанії вдасться реалізувати задум, військові зможуть отримати ширший вибір перехоплювачів без необхідності створювати окрему інфраструктуру для кожного типу ракет. Це особливо актуально на тлі масованого використання безпілотників і постійної потреби поповнювати запаси засобів протиповітряної оборони.

Водночас успіх Steelfin залежатиме не лише від універсальності конструкції. Розробникам ще належить довести, що модульні ракети справді забезпечують заявлену ефективність, а їхнє виробництво обходиться значно дешевше за існуючі аналоги.