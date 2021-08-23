Названі способи прискорити роботу Wi-Fi вдома

На швидкість роботи домашнього Wi-Fi впливає безліч різних причин, однак способи вирішення проблеми низької швидкості лежать на поверхні.





Один з найпростіших методів – перенести комп’ютер ближче до роутера або навіть використовувати для підключення старий добрий кабель Ethernet.

Глухі бетонні стіни здатні послабити сигнал Wi-Fi або навіть перервати його. У цьому випадку варто задуматися про придбання бездротового роутера з більш потужним сигналом. Що стосується кабелю, то він не повинен бути занадто довгим, щоб знизити ймовірність виникнення заломів.

Крім того, фахівці рекомендують перевірити швидкість інтернет-з’єднання і порівняти її із заявленою в тарифі. Якщо вони помітно відрізняються, потрібно звернутися до провайдера за роз’ясненнями.

Ще один спосіб впоратися з низькою швидкістю – вибрати найменш завантажений канал Wi-Fi. Для цього потрібно просканувати ефір за допомогою додатка Wi-Fi Analyzer і знайти, в якому діапазоні працює найменше мереж поблизу. Після цього канал з відповідним номером потрібно вибрати в настройках роутера.