Опубліковано перші живі фото смартфона Google Pixel 8a

Фото Google Pixel 8a виклав у мережу відомий інсайдер під ніком TechDroider. На відміну від Google Pixel 7a, у якого був корпус із глянсовою обробкою, у Google Pixel 8a матове покриття. Рамки навколо дисплея стали помітно тоншими. Загалом новинка має і дорожчий, і сучасніший вигляд, ніж попередник.

З чуток, апаратною основою Google Pixel 8a стане чип Tensor G3, створений самою Google. Ємність накопичувача становитиме 128 або 256 ГБ, об’єм оперативної пам’яті, найімовірніше, 8 ГБ. Автономність забезпечить батарея на 4500 мА*год зі швидкою дротовою зарядкою потужністю 27 Вт.

У смартфона 6,1-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц (проти 90 Гц у Pixel 7a). Ззаду камера з головним датчиком на 64 Мп і шириком на 13 Мп, фронталка 13-мегапіксельна.

Як ОС використовують чистий Android 14. Ціна – близько $500. Прем’єра – у травні.