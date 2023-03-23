Новітні моделі захищених смартфонів OUKITEL WP22, WP21 Ultra Outdoor вже надійшли у продаж

OUKITEL, відомий виробник смартфонів з більш ніж 10-річним досвідом роботи в індустрії, нещодавно представив свої останні моделі, OUKITEL WP22 та WP21 Ultra. Ці нові моделі будуть доступні для покупки на AliExpress з 20 березня. Для любителів активного відпочинку та тих, кому потрібен міцний і потужний смартфон, не пропустіть цю можливість. Прокрутіть вниз, щоб дізнатися більше про ці новинки.

WP22 від OUKITEL: максимальна гучність 125 дБ та великий акумулятор на 10000 мАг

Цей новий пристрій може похвалитися революційним звуком з гучністю до 125 дБ, потужним акумулятором на 10 000 мАг і працює на новітній операційній системі Android 13.

Революційний звук

Захищений смартфон OUKITEL WP22 оснащений найбільшим і найгучнішим у світі мультимедійним динаміком, який видає потужний звук потужністю 4 Вт і досягає гучності до 125 дБ, що перевершує потужність більшості сигнальних сирен. Ця функція забезпечує чистий звук для дзвінків, сповіщень, музики, подкастів, аудіокниг та відео навіть у шумних умовах, таких як будівельні майданчики або транспортні засоби, що рухаються. WP22 також оснащений FM-радіо без навушників, що дозволяє користувачам слухати улюблені радіостанції без навушників.

Довговічний акумулятор 10000 мАг

WP22 оснащений акумулятором ємністю 10000 мАг, що забезпечує тривалий час автономної роботи – до 1250 годин або 52 днів у режимі очікування та 2-5 днів у звичайному режимі. Смартфон також підтримує зворотну зарядку, що дозволяє використовувати його як павербанк для інших пристроїв, що живляться від USB.

Підвищена продуктивність

Оснащений новітньою операційною системою Android 13, восьмиядерним процесором MediaTek P90, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті, WP22 є одним з найпотужніших захищених смартфонів на ринку. На 6,58-дюймовому пристрої користувачі можуть розраховувати на надшвидку роботу додатків, швидку передачу файлів, плавну роботу в іграх і потоковому відео, а також просунуту багатозадачність.

Потрійна система камер

Потрійна камера на задній панелі та 16-мегапіксельна фронтальна камера дають змогу створювати приголомшливі знімки та відео. Основна камера Sony IMX582 з роздільною здатністю 48 Мп знімає відео у форматі 4K та швидко фокусується на рухомих об’єктах за допомогою функції PDAF, що робить її ідеальним рішенням для любителів спорту на свіжому повітрі. Камера нічного бачення з роздільною здатністю 20 Мп дозволяє робити чудові монохромні фотографії у форматі HD, а мікрокамера з роздільною здатністю 2 Мп створює приголомшливі макрозображення з неймовірною деталізацією.

OUKITEL WP21 Ultra: вдосконалена тепловізійна камера та швидка зарядка 66 Вт

OUKITEL WP21 Ultra має тепловізійну камеру з роздільною здатністю 256*192 пікселів, 64-мегапіксельну камеру Sony, внутрішню пам’ять на 256 ГБ і величезний акумулятор на 9800 мАг.

Удосконалене тепловізійне зображення

Ультраміцний смартфон OUKITEL WP21 оснащений тепловізійною камерою з роздільною здатністю 256×192, 25 Гц та спеціальною 5-мегапіксельною камерою видимого світла. Це дозволяє користувачам робити чіткі та ясні тепловізійні зображення та відео навіть у повній темряві, а також під час туману та сильного дощу. Вона точно визначає температуру об’єкта в діапазоні від -10°C до 550°C, що робить її ідеальним інструментом для усунення несправностей обладнання, діагностики будівель, профілактичного обслуговування та виявлення загроз безпеці. Крім того, він має режим термометра для виявлення температури у людей.

Підвищена продуктивність

Телефон оснащений восьмиядерним процесором MediaTek G99, 6-нм техпроцесом, 12 ГБ оперативної пам’яті, чіпом для зберігання даних UFS 2.2 та Android 12, що робить його одним з найпотужніших захищених смартфонів на ринку. Завдяки 256 ГБ вбудованої пам’яті та до 2 ТБ розширюваної пам’яті, він пропонує достатньо місця для зберігання всіх файлів і додатків. 6,78-дюймовий FHD+ екран смартфона має роздільну здатність 2460×1080 і частоту оновлення 120 Гц, забезпечуючи плавний і захоплюючий візуальний досвід.

Потрійна система камер

На додаток до тепловізійної камери, OUKITEL WP21 Ultra також може похвалитися 64-Мп основною камерою, 20-Мп камерою нічного бачення і 20-Мп фронтальною камерою. Це гарантує, що користувачі можуть створювати чудові зображення та відео незалежно від умов освітлення. Завдяки функції PDAF основна камера з сенсором Sony IMX582 може швидко фокусуватися на рухомих об’єктах, що робить її ідеальною для любителів спорту на свіжому повітрі.

Довговічний акумулятор на 9800 мАг

WP21 Ultra може похвалитися великим акумулятором на 9800 мАг і швидкою зарядкою 66 Вт. Користувачі можуть швидко поповнити запас заряду акумулятора, коли це необхідно. 25-хвилинної зарядки вистачить на цілий день. Цей водонепроникний смартфон витримує падіння з висоти до 1,5 метрів і може бути занурений у воду на глибину до 1,5 метрів на 30 хвилин без жодних пошкоджень, маючи захист від води IP68, пилу IP69K і сертифікований за стандартом MIL-STD-810H.

Ціна та доступність

Світова прем’єра захищених смартфонів OUKITEL WP22 та WP21 Ultra триватиме лише сім днів – з 20 по 26 березня – нові пристрої можна буде придбати зі значною знижкою на AliExpress в порядку черги.

Офіційна ціна захищеного смартфона OUKITEL WP22 становить 499,99 доларів США. Однак покупці можуть придбати його лише за 170,99 доларів США в першій лімітованій партії з 800 одиниць.

Офіційна ціна на OUKITEL WP21 Ultra становить 999,99 доларів США. Однак покупці можуть придбати його за ціною 350,99 доларів США в першій лімітованій партії з 400 одиниць.