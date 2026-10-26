От «Шахедов» до баллистики: новая модульная ракета сможет противостоять различным воздушным угрозам

Американская компания Anduril представила семейство ракет Steelfin, предназначенных для перехвата воздушных целей различных типов. Главная особенность разработки — модульная конструкция, позволяющая изменять характеристики ракеты без создания нового вооружения с нуля.

Современные системы противовоздушной обороны сталкиваются с серьезной экономической проблемой. Для уничтожения относительно дешевых ударных беспилотников нередко приходится использовать ракеты стоимостью в миллионы долларов. В случае массированных атак такой подход приводит к быстрому истощению запасов дорогостоящих боеприпасов, поэтому производители вооружений ищут способы удешевить перехват.

Американская компания Anduril Industries предложила необычное решение — создавать различные зенитные ракеты на основе общей конструкции. Представленное 12 октября 2026 года семейство Steelfin должно охватывать широкий спектр задач: от борьбы с беспилотниками до противодействия баллистическим и гиперзвуковым ракетам.

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Одна конструкция для разных ракет

Steelfin — это семейство двухступенчатых ракет класса «земля — воздух». Первая ступень представляет собой твердотопливный ускоритель, обеспечивающий начальный разгон и вывод ракеты на необходимую траекторию. Вторая ступень отвечает за завершающую фазу полёта и непосредственный перехват цели.

Инженеры Anduril предусмотрели использование ускорителей разных размеров. В частности, рассматриваются варианты диаметром 25,4, 45,7 и 53,3 см. Их можно подбирать в зависимости от необходимой дальности, скорости, высоты перехвата и типа пусковой установки. По информации разработчика, различные конфигурации смогут развивать скорости от сверхзвуковых до гиперзвуковых.

Вторая ступень также будет иметь модульную конструкцию, но со значительным количеством общих компонентов. Различные версии будут использовать одинаковую базовую архитектуру корпуса, авионику, программное обеспечение и систему управления полётом. При этом головки самонаведения, датчики и другое оборудование можно будет адаптировать к конкретной задаче.

Таким образом, Steelfin — это не одна универсальная ракета, способная одинаково эффективно уничтожать любую цель. Речь идет о целом семействе специализированных перехватчиков, для производства которых будут использоваться общие технологии и компоненты.

Сможет ли Steelfin заменить ракеты Patriot и THAAD

По замыслу Anduril, различные модификации Steelfin должны применяться против ударных беспилотников, самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также гиперзвуковых целей. При этом компания уделяет особое внимание соотношению эффективности и стоимости перехвата.

Представитель компании Anduril Стив Милано заявил, что одна из конфигураций Steelfin сможет выполнять примерно 80 % задач перехватчиков PAC-3, которые используются в американском комплексе Patriot, при стоимости менее половины их цены. Другая модификация, по оценке компании, обеспечит более 80% возможностей морских ракет SM-2 примерно за треть цены.

Самую мощную версию Steelfin разработчик позиционирует как потенциальную альтернативу перехватчикам системы THAAD, предназначенной для противоракетной обороны на больших высотах. Представители Anduril утверждают, что новая ракета сможет выполнять аналогичный спектр задач за значительно меньшие деньги.

Однако все эти показатели пока остаются прогнозами производителя. PAC-3, SM-2 и THAAD созданы для различных условий боевого применения, поэтому сравнивать их без полноценных испытаний сложно. К тому же компания Anduril пока не обнародовала точные характеристики и стоимость отдельных модификаций Steelfin.

Компания уже завершила первые баллистические испытания экспериментальных аппаратов, но первые летные испытания полноценных моделей запланированы лишь на 2027 год. Таким образом, говорить о подтвержденной способности Steelfin заменить существующие комплексы противоракетной обороны пока рано.

Главным преимуществом Steelfin может стать массовое производство

Традиционные зенитные ракеты часто требуют наличия специализированных производственных линий, оборудования и комплектующих. По этой причине быстро нарастить их выпуск сложно: даже при наличии финансирования производство может сдерживаться из-за дефицита отдельных компонентов или производственных мощностей.

Американская ракета PAC-3 для системы THAAD

Anduril предлагает организовать выпуск различных модификаций Steelfin на общих производственных линиях. Использование одинаковых инструментов, технологических процессов и значительной части деталей должно позволить предприятиям оперативно изменять соотношение моделей в зависимости от потребностей военных.

В ближайшей перспективе компания планирует выйти на производство нескольких тысяч ракет различных модификаций ежегодно. Однако пока это лишь заявленная цель, а не подтвержденные объемы серийного выпуска.

Еще одной особенностью Steelfin станет совместимость с уже существующей военной инфраструктурой. По утверждению разработчика, ракеты проектируются с учётом использования наземных пусковых установок M903A2, корабельных систем вертикального пуска Mk 41 и комплексов Typhon. Также предусмотрена интеграция с системами боевого управления AEGIS и IBCS.

Если компании удастся воплотить этот замысел в жизнь, военные смогут получить более широкий выбор перехватчиков без необходимости создавать отдельную инфраструктуру для каждого типа ракет. Это особенно актуально на фоне массированного использования беспилотников и постоянной необходимости пополнять запасы средств противовоздушной обороны.

В то же время успех Steelfin будет зависеть не только от универсальности конструкции. Разработчикам ещё предстоит доказать, что модульные ракеты действительно обеспечивают заявленную эффективность, а их производство обходится значительно дешевле, чем у существующих аналогов.