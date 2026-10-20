Samsung Galaxy S27 может разочаровать покупателей: компания рассматривает возможность возврата к 8 ГБ оперативной памяти

Samsung готовит следующее поколение флагманских смартфонов Galaxy S27, однако последние утечки указывают на довольно противоречивое решение производителя. В компании якобы рассматривают возможность выпуска базовой модели Galaxy S27 и более крупной Galaxy S27+ с 8 ГБ оперативной памяти, хотя их предшественники уже стандартно оснащаются 12 ГБ.

О возможных конфигурациях сообщило издание SammyGuru со ссылкой на инсайдеров. По их данным, ограничение может коснуться лишь отдельных рынков, тогда как в других странах смартфоны сохранят 12 ГБ оперативной памяти в базовых версиях.

Главной причиной такого решения называют рост стоимости компонентов. Samsung пытается сдержать подорожание будущих флагманов, поэтому использование меньшего объёма оперативной памяти может стать одним из способов сокращения производственных затрат.

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Чем это грозит покупателям Galaxy S27

Чтобы понять ситуацию, достаточно взглянуть на нынешнее поколение. Galaxy S26 и Galaxy S26+ получили по 12 ГБ оперативной памяти независимо от объёма накопителя. Если Samsung действительно вернётся к 8 ГБ в младших конфигурациях S27, это будет означать фактический шаг назад.

В то же время 8 ГБ оперативной памяти не обязательно сделают смартфон медленным. Такого объема по-прежнему достаточно для большинства повседневных задач, включая мессенджеры, браузер, фотографирование и многие современные игры.

Проблемы могут возникать при активной многозадачности, работе с ресурсоемкими приложениями и использовании отдельных функций искусственного интеллекта, которые выполняют вычисления непосредственно на устройстве. Меньший объем оперативной памяти также потенциально сокращает запас производительности на последующие годы.

Это особенно важно для покупателей дорогих смартфонов Samsung, которые рассчитывают пользоваться устройством в течение пяти-семи лет.

Новый Galaxy S27 Pro может получить до 16 ГБ оперативной памяти

В то же время модели старшего поколения, напротив, могут получить больше оперативной памяти.

По предварительным данным, Samsung планирует выпустить четыре основные модели: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.

Для версий Pro и Ultra рассматриваются конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителями объемом 256 или 512 ГБ. Максимальные модификации с 1 ТБ памяти могут быть оснащены уже 16 ГБ оперативной памяти.

Таким образом, производитель сможет более чётко разграничить возможности обычных и премиальных моделей, одновременно стимулируя покупателей переходить на более дорогие устройства.

Однако окончательной информации нет. Предыдущие утечки, в частности опубликованные GSMArena в сентябре, указывали на 12 ГБ оперативной памяти для всех моделей Galaxy S27. Поэтому нынешние сообщения о 8 ГБ следует рассматривать лишь как один из возможных сценариев.

Дизайн новых смартфонов существенно не изменится

Кроме того, в сети появились изображения защитного стекла для будущих смартфонов Samsung. Они позволяют примерно оценить размеры экранов и свидетельствуют о том, что производитель не планирует радикально менять внешний вид базовых моделей.

Предполагаемые диагонали дисплеев выглядят следующим образом:

Galaxy S27 — 6,27 дюйма;

Galaxy S27 Pro — 6,47 дюйма;

Galaxy S27+ — 6,66 дюйма;

Galaxy S27 Ultra — 6,89 дюйма.

Самой интересной новинкой может стать Galaxy S27 Pro. Ему приписывают часть возможностей модели Ultra в более компактном корпусе, что позволит Samsung предложить альтернативу тем, кто хочет получить флагманские характеристики без слишком большого смартфона.

Презентация серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года. До этого момента компания ещё может изменить как конфигурации памяти, так и окончательный состав линейки.

Поэтому говорить о гарантированном возврате 8 ГБ оперативной памяти пока рано. Однако само появление таких сообщений свидетельствует о том, что подорожание памяти может повлиять даже на самые дорогие смартфоны следующего поколения.

Теглайн: Новые утечки о Samsung Galaxy S27 указывают на возможное возвращение 8 ГБ оперативной памяти в базовых моделях. При этом версии Pro и Ultra могут получить до 16 ГБ памяти.