Samsung сокращает производство Galaxy A: популярные смартфоны могут подорожать и получить худшие характеристики

Компания Samsung может существенно сократить выпуск бюджетных смартфонов Galaxy A из-за подорожания памяти и дефицита комплектующих. Последствия этого могут ощутить на себе и покупатели.

Южнокорейский технологический гигант Samsung пересматривает производственные планы на четвертый квартал 2026 года. По информации корейского издания ETNews, компания намерена сократить выпуск смартфонов серии Galaxy A примерно на 20% по сравнению с первоначальными планами. Соответствующее решение, по словам отраслевых источников, уже отразилось на заказах комплектующих у поставщиков.

Если эта информация подтвердится, по итогам года Samsung может произвести примерно на 10 миллионов смартфонов меньше, чем планировалось. Причём сокращение, вероятно, не ограничится текущим годом: источники сообщают о возможном снижении производства Galaxy A ещё как минимум на 10% в 2027 году.

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Почему Samsung сокращает выпуск популярных смартфонов

Главной причиной называют стремительный рост стоимости микросхем памяти. Из-за высокого спроса со стороны центров обработки данных и систем искусственного интеллекта производители полупроводников уделяют всё больше внимания более дорогой и прибыльной продукции. В результате производителям смартфонов становится сложнее получать необходимые компоненты по приемлемым ценам.

По оценкам отраслевых источников, в некоторых бюджетных и среднебюджетных смартфонах затраты на память уже превышают половину производственной себестоимости устройства. Дополнительные трудности возникают с поставками печатных плат и многослойных керамических конденсаторов, которые также используются в оборудовании для искусственного интеллекта. В таких условиях выпуск недорогих смартфонов становится всё менее выгодным.

Как сообщается, Samsung планирует переориентировать часть производственных ресурсов на более дорогие устройства. Приоритет будет отдан флагманским моделям Galaxy S и складным Galaxy Z, которые обеспечивают более высокую рентабельность. В то же время серия Galaxy A, в которую входят модели Galaxy A57, A37 и A17 5G, остается основой продаж компании — на неё приходится около 70% поставок смартфонов Samsung.

Что изменится для покупателей Galaxy A

Самым неприятным последствием дефицита комплектующих может стать подорожание будущих смартфонов. Представители отрасли предупреждают, что производители будут вынуждены либо повышать розничные цены, либо пересматривать характеристики устройств, чтобы удержать их себестоимость на приемлемом уровне.

В частности, новые модели Galaxy A теоретически могут получить более простые дисплеи, более дешевые камеры или другие компромиссные компоненты. При этом их цена не обязательно останется на уровне предшественников. Однако пока это лишь возможные сценарии, а не подтвержденные характеристики будущих смартфонов Samsung.

Эта ситуация создает дополнительные риски и для позиций компании на мировом рынке. Samsung ежегодно поставляет около 230–240 миллионов смартфонов и соревнуется с Apple за лидерство по количеству проданных устройств. Сокращение производства бюджетной серии, на долю которой приходится большая часть продаж, может повлиять на исход этой борьбы.

Сама компания Samsung пока официально не подтвердила сокращение производства Galaxy A на 20 % и возможное ухудшение характеристик следующих моделей. Поэтому говорить о неизбежном подорожании всех смартфонов этой серии пока рано. Однако ситуация на рынке памяти свидетельствует о том, что производителям становится все сложнее сохранять прежнее соотношение цены и характеристик.