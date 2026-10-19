Samsung хочет выпустить Galaxy S27 раньше: флагманы могут перейти на новую память и Exynos

Samsung уже приступает к заключительным этапам подготовки смартфонов Galaxy S27, и следующее поколение флагманов может дебютировать значительно раньше, чем нынешняя серия. По информации корейского инсайдера Lanzuk, также известного как yeux1122, компания ориентируется на январь 2027 года, хотя в худшем случае запуск может сдвинуться на февраль.

Для сравнения: Samsung официально представила Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra лишь 25 февраля 2026 года. Поэтому возвращение к январской презентации фактически будет означать восстановление привычного для компании графика, характерного для нескольких предыдущих поколений.

Согласно утечке, большинство ключевых компонентов будущих смартфонов уже определено, а проект переходит к этапу планирования массового производства. Однако окончательные характеристики старших версий ещё могут измениться.

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Samsung планирует перейти на LPDDR6 и UFS 5.0

Одним из главных вопросов по-прежнему остается память. Samsung якобы рассматривает возможность использования оперативной памяти LPDDR6 и накопителей UFS 5.0 в топовых версиях Galaxy S27, в частности в модели Ultra.

Переход может обеспечить довольно заметный прирост производительности. Спецификация UFS 5.0 предусматривает скорость чтения до 10,8 ГБ/с и записи до 9,8 ГБ/с, а также примерно на 40 % лучшую энергоэффективность по сравнению с UFS 4.1. LPDDR6, в свою очередь, должна обеспечивать пропускную способность до 10,6–14,4 Гбит/с на контакт против примерно 8,5 Гбит/с у LPDDR5X.

Проблема заключается в стоимости. Из-за напряженной ситуации на рынке памяти новые компоненты могут существенно увеличить себестоимость смартфонов. По данным Android Authority, Samsung даже просила отдельных поставщиков сократить объемы поставок компонентов до 30%, чтобы не производить избыточное количество устройств с низкой маржой.

Поэтому компании приходится выбирать между двумя не слишком приятными вариантами: оставить часть устаревшей памяти и подвергнуться критике за незначительные обновления или перейти на новые стандарты и ещё сильнее поднять цену на флагманы.

Galaxy S27 Ultra может получить Exynos

Не менее интересная ситуация складывается вокруг процессора Galaxy S27 Ultra. В последних поколениях моделей серии Ultra повсеместно использовались флагманские процессоры Snapdragon, но теперь вновь заговорили об Exynos.

Корейские источники сообщали, что во время предварительных тестов Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 якобы демонстрировал чрезмерный нагрев и снижал производительность при длительной нагрузке. Из-за этого Samsung, по-видимому, начала рассматривать собственный Exynos 2700 в качестве запасного варианта для Ultra.

Qualcomm категорически опровергла эти сообщения. Компания заявила, что информация о системных проблемах с температурой Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 не соответствует действительности и что она продолжает тесно сотрудничать с производителями смартфонов.

Поэтому говорить о возвращении Exynos в Galaxy S27 Ultra пока рано. Тем более что всего несколькими днями ранее другие утечки утверждали обратное — Samsung якобы планировала оставить Snapdragon в модели Ultra на всех рынках.

Сейчас с наибольшей уверенностью можно говорить только о сроках: Samsung действительно готовит Galaxy S27 к выпуску в начале 2027 года, и январь выглядит основным ориентиром. Что касается LPDDR6, UFS 5.0 и процессора Galaxy S27 Ultra, то эти решения, похоже, ещё могут измениться до начала массового производства.