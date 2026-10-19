Samsung хоче випустити Galaxy S27 раніше: флагмани можуть перейти на нову пам’ять і Exynos

Samsung уже переходить до фінальних етапів підготовки смартфонів Galaxy S27, і наступне покоління флагманів може дебютувати помітно раніше за нинішню серію. За інформацією корейського інсайдера Lanzuk, також відомого як yeux1122, компанія орієнтується на січень 2027 року, хоча в гіршому випадку запуск може зміститися на лютий.

Для порівняння, Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra Samsung офіційно представила лише 25 лютого 2026 року. Тому повернення до січневої презентації фактично означатиме відновлення звичного для компанії графіка, характерного для кількох попередніх поколінь.

За даними витоку, більшість ключових компонентів майбутніх смартфонів уже визначена, а проєкт переходить до етапу планування масового виробництва. Проте остаточні характеристики старших версій ще можуть змінитися.

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Samsung хоче перейти на LPDDR6 та UFS 5.0

Одним із головних питань залишається пам’ять. Samsung нібито розглядає використання оперативної пам’яті LPDDR6 та накопичувачів UFS 5.0 у старших версіях Galaxy S27, зокрема Ultra.

Перехід може дати досить помітний приріст швидкодії. Специфікація UFS 5.0 передбачає швидкість читання до 10,8 ГБ/с і запису до 9,8 ГБ/с, а також приблизно на 40% кращу енергоефективність порівняно з UFS 4.1. LPDDR6, своєю чергою, повинна забезпечувати пропускну здатність до 10,6–14,4 Гбіт/с на контакт проти приблизно 8,5 Гбіт/с у LPDDR5X.

Проблема полягає у вартості. Через напружену ситуацію на ринку пам’яті нові компоненти можуть суттєво збільшити собівартість смартфонів. За даними Android Authority, Samsung навіть просила окремих постачальників скоротити обсяги компонентів до 30%, щоб не виробляти надлишкову кількість пристроїв із низькою маржею.

Тому компанії доводиться вибирати між двома не надто приємними варіантами: залишити частину старішої пам’яті й отримати критику за невеликі оновлення або перейти на нові стандарти та ще сильніше підняти ціну флагманів.

Galaxy S27 Ultra може отримати Exynos

Не менш цікава ситуація складається навколо процесора Galaxy S27 Ultra. Останні покоління Ultra глобально використовували флагманські Snapdragon, але тепер знову з’явилися розмови про Exynos.

Корейські джерела повідомляли, що під час попередніх тестів Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 нібито демонстрував надмірне нагрівання та знижував продуктивність під тривалим навантаженням. Через це Samsung начебто почала розглядати власний Exynos 2700 як запасний варіант для Ultra.

Qualcomm ці повідомлення категорично заперечила. Компанія заявила, що інформація про системні проблеми з температурою Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 не відповідає дійсності та що вона продовжує тісно співпрацювати з виробниками смартфонів.

Тому говорити про повернення Exynos у Galaxy S27 Ultra поки зарано. Тим більше що лише кількома днями раніше інші витоки стверджували протилежне — Samsung нібито планувала залишити Snapdragon у моделі Ultra на всіх ринках.

Зараз найбільш впевнено можна говорити лише про терміни: Samsung справді готує Galaxy S27 до запуску на початку 2027 року, а січень виглядає основним орієнтиром. Що ж до LPDDR6, UFS 5.0 та процесора Galaxy S27 Ultra, ці рішення, схоже, ще можуть змінитися до початку масового виробництва.