Щит против дронов за полмиллиарда: Пентагон развертывает систему Argus XL

Военно-воздушные силы США расширяют программу защиты от беспилотников: в рамках контракта на 500 миллионов долларов военные объекты и критически важная инфраструктура страны будут защищены стационарными комплексами обнаружения Argus XL, разработанными компанией Teledyne FLIR Defense.

Как устроена система

Argus XL — это сенсорная основа комплекса Titan Multi-Sensor компании AeroVironment. Платформа сочетает в себе радар дальнего наблюдения с электронно-оптическими и инфракрасными камерами для визуальной идентификации целей. Программное обеспечение объединяет данные всех датчиков в единую картину, а открытая архитектура позволяет подключать сторонние радиочастотные датчики и новые средства противодействия без переработки всей системы.

Комплекс обеспечивает полусферическое покрытие, одновременно отслеживает несколько воздушных целей и работает круглосуточно в сложных погодных условиях. Отдельно разработчики подчеркивают способность обнаруживать малые и микродроны — цели, которые отдельные датчики обычно пропускают. Дальность обнаружения компания не раскрывает.

Контракт и контекст

Поставки осуществляются в рамках трехлетнего контракта типа IDIQ на сумму до 500 миллионов долларов для программы «Domestic Shield» межведомственной оперативной группы JIATF 401. Её задача — выстроить эшелонированную противодроновую оборону на объектах на территории США после серии инцидентов с беспилотниками над военными базами.

«Мы гордимся сотрудничеством с AV в области поставок технологий, которые позволяют американским военным выявлять, классифицировать, отслеживать и реагировать на все более сложные беспилотные угрозы», — прокомментировала президент Teledyne Defense and Aerospace Джифен Лей.

Показательно, что гонка идет с обеих сторон: пока одни компании создают системы обнаружения, другие обучают дроны действовать незаметнее и автономнее. Напомним, ранее мы писали о том, как та же самая AeroVironment совместно с Applied Intuition продемонстрировала рой баражирующих боеприпасов Mayhem 10, который координирует удары под контролем одного оператора и работает без GPS в условиях подавления сигнала.